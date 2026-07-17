La maleza invade las vías gallegas y atrae el fuego

Estado actual de la estación de Franza en Mugardos. Carlos Carballeira

La circulación ferroviaria podría verse alterada de nuevo en Galicia por la presencia de incendios, ya que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el interior de la comunidad el peligro de que se originen está en niveles «muy altos». Aún anteayer por la mañana se recuperó el funcionamiento de los trenes entre Vigo y Ourense tras más de 17 horas de interrupción del servicio por un fuego originado en Rebordechán, en el municipio pontevedrés de Crecente. En la misma jornada también se dio por extinguido un incendio en Ribas de Sil que quemó 190 hectáreas de monte y que obligó a activar el nivel 2 de riesgo por su proximidad a una aldea, lo que afectó a la circulación por la cercanía de las llamas a las vías entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil). De menor envergadura fue la incidencia que obligó a interrumpir el miércoles durante una hora el trayecto entre Vigo-Guixar y Redondela.

La causa fue un fuego ajeno a la infraestructura propiedad de ADIF. Este tipo de incidencias periódicas se dan en muchas ocasiones en zonas de maleza cercanas al recorrido ferroviario y voces como la del Grupo Provincial del PP en Ourense exigieron recientemente la limpieza «urgente» de márgenes de las vías del tren y el mantenimiento de estaciones. Una moción presentada este mes pone el foco en la «vulnerabilidad» del rural ourensano ante la «falta de mantenimiento preventivo» del Gobierno central e insisten en que la vegetación seca, arbolado sin control y biomasa sin retirar son factores de riesgo de incendios en meses de altas temperaturas y un contexto de sequía.

Por su parte, ADIF activó el 1 de junio el Plan de Prevención contra Incendios en la vía y en sus proximidades (con vigencia anual hasta el 31 de mayo del 2027), con el que se persigue reforzar la seguridad y reducir el riesgo de incendio en los más de 15.000 kilómetros de red ferroviaria de líneas de ancho estándar, ibérico y métrico a nivel nacional. Se coordinan las actuaciones con la Aemet para anticipar fenómenos meteorológicos adversos y así facilitar la aplicación de medidas preventivas. Algunas actuaciones específicas se intensifican en el verano y el Centro de Gestión de Red H24 de ADIF coordina a las áreas implicadas.

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Además, la Aemet emite comunicados alertando de fenómenos como rachas de viento, calor intenso o tormentas eléctricas. Esta predicción se proyecta sobre cada cinco kilómetros de la red de ferrocarril española. El plan incluye la limpieza química y mecánica en estaciones y márgenes de la vía para reducir la vegetación y material combustible. Se incluye a su vez una campaña de tratamiento con trenes herbicida y la gestión de zonas identificadas con riesgo de incendio.

Zona incendiada junto a las vías en Crecente. CELE RODRIGUEZ

Cobran relevancia los detectores de cajas calientes que supervisan automáticamente la temperatura de los elementos de rodadura de los trenes, alertando a los Centros de Regulación de ADIF cuando se sobrepasa el umbral de seguridad, para así detener y revisar los ejes del tren afectado. También se refuerza la vigilancia en estaciones con personal operativo, especialmente en líneas de alto riesgo y zonas próximas a espacios naturales protegidos. Además, el personal de conducción de los trenes es clave para detectar incendios ajenos a la explotación ferroviaria y dar la voz de alerta.

Estaciones sin servicio y abandonadas en el rural

En Ferrolterra, por ejemplo, los mayores problemas de maleza cercana a las vías se dan en Mugardos y Pontedeume, en la línea Ferrol-Betanzos. La estación de Franza se inauguró el 5 de mayo de 1913, pero desde el verano del 2013 el tren ya no se detiene en ella y las zarzas la devoran. En Pontedeume, la estación de tren está cerrada e invadida por abundante maleza. En la línea de Feve Ferrol-Ribadeo, a su paso por Ortegal, las progresivas reformas y limpiezas la mantienen a flote.

En Crecente, el trazado ferroviario está rodeado por una masa forestal que crece sin control por el abandono rural. En varios tramos, los árboles y la maleza cercan el camino de un tren que recorre parroquias rurales del sur de Pontevedra. Es su punto más crítico.

Maleza cercana a la vía del tren en la línea Santiago-Vigo a la altura de Francos (Teo). XOAN A. SOLER

Una vez superada esta zona, tal y como confirman comuneros de Salvaterra de Miño y Arbo, sí se respetan las franjas de seguridad. Solo preocupan fincas particulares abandonadas con abundante vegetación, aunque ambas comunidades de montes destacan su labor de prevención y la de ADIF. Este tramo conecta la Plisan (el nuevo nodo logístico de la Zona Franca de Vigo) con el puerto de la ciudad y cuenta desde este año con su apartadero ferroviario, que requirió una inversión para limpiar las parcelas colindantes.