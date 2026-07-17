Educación convoca los premios extraordinarios de FP grado superior y enseñanzas artísticas

Graduación de los alumnos FP de Cocina del IES Ramón Caamaño ANA GARCÍA

La Consellería de Educación, Ciencias, Universidades e Formación Profesional ha convocado los premios extraordinarios de FP de grado superior y enseñanzas artísticas. Con estos galardones, la Xunta reconoce la excelencia académica del alumnado que acabó sus estudios este curso 2025-2026. En total se entregarán 29 premios: 23 correspondientes a la formación profesional de grado superior y 6 a las enseñanzas artísticas, dotados de 1000 euros cada uno.

En relación a los premios extraordinarios de FP de grado superior, podrán optar todos aquellos alumnos que tengan una media superior a 8,5 puntos en su ciclo formativo cursado. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 10 de agosto. En caso de este reconocimiento, la persona premiada, podrá competir también en los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior, después de la inscripción.

Por otra parte, a los premios relacionados con la enseñanzas artísticas, les corresponden un máximo de 6 galardones: tres en el ámbito de la Música, uno para la Danza y dos para Artes Plásticas e Deseño, todos con una dotación económica de 1.000 euros cada uno.

El plazo para solicitar estos reconocimientos permanecerá abierto hasta el 31 de julio. Todos los alumnos que finalizasen sus estudios en cualquiera de estas categorías obteniendo una nota media de 8,75 en este curso 2025/2026, en centros públicos o privados, podrán participar.

En el caso de Música y Danza, las personas aspirantes deberán presentar una grabación en vídeo con las interpretaciones o coreografías requeridas en las bases de la convocatoria. En cambio, el alumnado de Artes Plásticas e Deseño deberá entregar la memoria y la documentación gráfica de su proyecto final.

Las solicitudes de inscripción ya se pueden tramitar a través de la sede electrónica da Xunta de Galicia.