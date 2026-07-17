El BNG reclama al Gobierno explicaciones y responsabilidades por incendios relacionados con el paso de un tren

Personal antiincendios trabajando junto a las vías del tren este lunes en Ourense Rosa Veiga | EUROPAPRESS

El BNG ha reclamado al Gobierno «explicaciones y responsabilidades» por el corte de la línea ferroviaria entre Ourense e O Irixo del pasado lunes, que se realizó después de que el paso de un tren de mercancías provocase supuestamente «ata oito incendios ao longo do trazado entre Ourense y Maside». Para la senadora del BNG, Carme da Silva, lo sucedido «é un feito de enorme gravidade que non pode despacharse como un incidente puntual». «Estamos ante un episodio que xa se produciu o pasado ano e que evidencia que non se adoptaron as medidas necesarias para evitar que volvese repetirse», ha denunciado la representante política, que ha recordado que, en agosto del 2025, otro fuego tuvo también su origen en las chispas por el paso de un tren. «Un contexto de elevada carga vexetal, temperaturas extremas e seca converte novamente unhas simples faíscas no detonante de varios incendios forestais», denunció.

De este modo, la formación nacionalista ha demandado que el ADIF y el Ministerio de Transportes esclarezcan «con total transparencia» las causas de lo sucedido, confirmen si los incendios fueron provocados por las chispas desprendidas de un tren de mercancías e identifiquen tanto el tren como la empresa operadora responsable. Da Silva considera que, «se xa existía un precedente practicamente idéntico, o lóxico era reforzar as medidas preventivas e extremar a vixilancia. O que non pode ocorrer é que un ano despois volvamos vivir a mesma situación, con risco para as persoas, para o noso monte e para un servizo público esencial como é o ferrocarril», añadió.

Por ello, la organización política también ha reclamado que el Ejecutivo estatal informe de las actuaciones de mantenimiento y limpieza realizadas en los márgenes de esta línea ferroviaria tras los incendios del pasado verano, así como de las medidas de prevención que el Adif implantó desde entonces.

«O Goberno ten a obriga de explicar que fallou e de garantir que esta situación non se volverá repetir. A prevención non pode ficar nunha declaración de intencións cando está en xogo a seguridade das persoas, a protección do territorio e a continuidade do servizo ferroviario», argumentó la senadora nacionalista.