La Xunta descarta el convenio de transportes con Madrid por falta de reciprocidad

Alfonso Rueda y la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el muelle de Transatlánticos del Puerto de Vigo durante un mitin de las autonómicas del 2024. M.MORALEJO

El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico no pagará a la Comunidad de Madrid para que esta subvencione el transporte público de los gallegos que viven en la capital, debido a que consideran que el acuerdo que les envió en junio el Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM) no es recíproco. Y es que los empadronados en Madrid se benefician de las mismas condiciones que los autóctonos cuando están en Galicia.

Calvo denunció en declaraciones a medios de comunicación en un acto en Abegondo (A Coruña) que los madrileños «no permiten introducir la reciprocidad» en el acuerdo para subvencionar el transporte público de quien, viviendo en Madrid, esta empadronado en Galicia, y, por lo tanto, se negaron a firmarlo.

La necesidad de suscribir un acuerdo surge de la iniciativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la que pretende retirar las ayudas de transporte a los no empadronados en Madrid, provocando que estos dejen de pagar un precio mensual fijo —10 euros si tienen menos de 25 años, o entre 32 y 49 euros si son mayores de esa edad— para empezar a abonar alrededor de 1,5 euros cada vez que se muevan en transporte público.

En vista de la falta de consenso, Calvo aseguró que Galicia y Madrid tienen «distintas formas de gestionar el transporte» y que, tras estudiar el texto, determinaron que sería imposible la reciprocidad en el acuerdo, porque no se tuvo en cuenta que hay muchas personas que, empadronadas en Madrid, se benefician de las mismas condiciones que los gallegos cuando visitan o residen en la región.

Sobre ello, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ya avisó en junio de que exigirían la reciprocidad para firmar este acuerdo. Según afirmó en aquel momento, las negociaciones se limitarían al transporte, a pesar de que Galicia dota de servicios a los visitantes madrileños hasta el punto de reforzar en verano algunas de sus prestaciones, en las que destaca las del área sanitaria.