Transportes no adaptará las vías del corredor atlántico al ancho europeo, aunque seguirá con los trabajos en el mediterráneo
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Remitirá a Bruselas un informe advirtiendo de que es inviable, por coste y afecciones, cambiar a un único ancho de vía estándar el sistema ferroviario español17 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El corredor atlántico, y con él Galicia, seguirá teniendo vías de ancho ibérico y la alta velocidad continuará necesitando trenes de ancho variable —a día de hoy producidos solo por Talgo— para avanzar más allá