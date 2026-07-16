Transportes no adaptará las vías del corredor atlántico al ancho europeo, aunque seguirá con los trabajos en el mediterráneo

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar

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El intercambiador de ancho de vía instalado hace unos años en Taboadela, donde acababa el tramo del AVE
El intercambiador de ancho de vía instalado hace unos años en Taboadela, donde acababa el tramo del AVE vítor mejuto

Remitirá a Bruselas un informe advirtiendo de que es inviable, por coste y afecciones, cambiar a un único ancho de vía estándar el sistema ferroviario español

17 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El corredor atlántico, y con él Galicia, seguirá teniendo vías de ancho ibérico y la alta velocidad continuará necesitando trenes de ancho variable —a día de hoy producidos solo por Talgo— para avanzar más allá

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