Transportes no adaptará las vías del corredor atlántico al ancho europeo, aunque seguirá con los trabajos en el mediterráneo

El intercambiador de ancho de vía instalado hace unos años en Taboadela, donde acababa el tramo del AVE vítor mejuto

El corredor atlántico, y con él Galicia, seguirá teniendo vías de ancho ibérico y la alta velocidad continuará necesitando trenes de ancho variable —a día de hoy producidos solo por Talgo— para avanzar más allá