700 medidas para que o galego gañe terreo: subvencións para empresas que usen a lingua ou cursos para funcionarios

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

O novo plan de normalización propón iniciativas en once grandes sectores, dende o ensino e a administración ata a empresa ou a sanidade

17 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hai vinte e dous anos, o 21 de setembro do 2004, aprobouse por unanimidade no Parlamento de Galicia o primeiro plan de normalización da lingua. Agora, dúas décadas despois, cómpre adaptarse aos tempos que corren.

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