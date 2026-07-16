700 medidas para que o galego gañe terreo: subvencións para empresas que usen a lingua ou cursos para funcionarios
REDACCIÓN / LA VOZ
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O novo plan de normalización propón iniciativas en once grandes sectores, dende o ensino e a administración ata a empresa ou a sanidade17 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hai vinte e dous anos, o 21 de setembro do 2004, aprobouse por unanimidade no Parlamento de Galicia o primeiro plan de normalización da lingua. Agora, dúas décadas despois, cómpre adaptarse aos tempos que corren.