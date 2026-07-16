Ryanair asegura que les encantaría volver a Santiago y Vigo, pero que la «estructura de precios» no lo permite

Un avión de Ryanair en la pista del aeropuerto Rosalía de Castro-Lavacolla (foto de archivo) XOÁN A. SOLER

El regreso de Ryanair a Galicia no es un problema de infraestructuras, sino de precios. Así lo ha asegurado este jueves el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, que participó en un encuentro de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid. El representante de la aerolínea de bajo coste irlandesa manifestó que le encantaría volver a Santiago y Vigo —en Lavacolla cerró su base y redujo los vuelos, y en Peinador ya no opera—, pero aseguró que «la estructura de precios no apoya esa realidad para que Ryanair consiga ese retorno». E insistió, «están las instalaciones, pero los precios no son buenos».

Más allá de los aeropuertos gallegos, Wilson volvió a condicionar la llegada de más aviones de Ryanair a España a que se produzca una rebaja de las tasas aeroportuarias. «Yo quiero colocar todos los aviones que pueda en España, pero hay que cambiar la organización de costes», aseveró.

En su intervención volvió a aludir a Aena (la empresa público-privada que gestiona las terminales aeroportuarias españolas) y a su condición de «monopolio», asegurando que destina el 80 % de sus beneficios a repartirlos entre sus accionistas, mientras muchos aeropuertos necesitan inversiones y captación de vuelos. En concreto, señaló que las terminales de Madrid o Barcelona «están llenas», mientras que las regionales se encuentran en «soporte vital» o «vacías».

«Si yo fuera un político en España, animaría al Gobierno a que rellenen la infraestructura vacía. Es escandaloso», aseguró, destacando que la situación de esa instalaciones «vacías, tristes y solas», «solamente hay que ajustarla con los precios». En concreto, entre los destinos españoles en los que Wilson cree que hay margen de inversión citó Zaragoza, Menorca, Granada o Jerez, para luego comentar lo ya citado sobre las terminales de Vigo y Santiago.

Insistiendo en los costes de las aerolíneas, el delegado de Ryanair reiteró que países como Italia o Suecia han facilitado la inversión de las compañías aéreas eliminando el impuesto municipal, en el primer caso, o la tasa medioambiental, en el segundo. En cuanto a destinos competidores para España, enumeró Albania, Turquía o Marruecos como países «cada vez más competitivos y que atraen a más turistas».