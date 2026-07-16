O presidente da RAG pide que o plan de normalización se traduza en «medidas efectivas»
GALICIA
Henrique Monteagudo recibiu do conselleiro López Campos, que reiterou o seu compromiso a axustar normas que «poden supoñer problemas no ensino». O Consello da Cultura tamén analizará o documento16 jul 2026 . Actualizado a las 16:40 h.
O presidente da RAG, Henrique Monteagudo, pediu este xoves que o plan de normalización presentado na Cidade da Cultura se traduza en «medidas efectivas» e reiterou que o galego se atopa nunha «situación delicada e preocupante» pola falta de transmisión xeracional ou a perda de influencia nos medios que consumen a infancia e a mocidade. Pero non só. Monteagudo, que recibiu este xoves o plan de man do conselleiro José López Campos, tamén lamentou «o desacordo político importante» que existe arredor da lingua, mesmo con discursos reactivos contra o galego.
Con todo, Monteagudo tamén agradeceu que o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, lle entregara persoalmente a versión do plan, que analizará agora de xeito pormenorizado para coñecer con detalle as medidas e emitir unha valoración máis concreta ao respecto. «Aínda non o puiden ler, pero é de esperar e de confiar que teña un conxunto de propostas e de suxestións que poden ser moi útiles», aseverou. Tamén lembrou que dende a propia RAG se propuxera a necesidade de establecer un pacto pola lingua despois de coñecer os datos do IGE que no 2024 apuntaban a unha forte caída da porcentaxe de poboación galegofalante. «Pero ese pacto pola lingua non pode ser simplemente un cambio de chip de que tipo de mensaxe se transmite dende o ámbito político», reclamou. Agora, toca esperar a ver como o documento se traducirá en «medidas de goberno e políticas», para o que desexou sorte ao conselleiro e ao secretario xeral da Lingua, Valentín García.
Durante o encontro, o conselleiro López Campos reiterou a posición expresada este mércores tras a presentación do plan na Cidade da Cultura. «Isto veu motivado por unha necesidade que todo o mundo percibiu de adoptar medidas de impulso», afirmou. Tamén volveu a pedir que non se reduza a lectura do plan só ao eido educativo, pero asegurou que é preciso impulsar a lingua «nos espazos de socialización, onde hai un problema, para que os nenos fagan a súa vida en galego» e reiterou o seu compromiso de actualizar o decreto do plurilingüismo. «Non hai liñas vermellas. Sempre que se dean as condicións dunha negociación e dentro dunha cuestión que entendemos que é o que quere a sociedade, que é un equilibrio lingüístico, estamos dispostos a facer axustes en normativas que poden supoñer problemas no ámbito do ensino», concluiu. Frontre ás críticas da oposición, López Campos dixo que o documento si se enviou ás forzas políticas antes do acto que se celebrou este mércores.
A presidenta do Consello da Cultura recibirá o documento este venres
Tras a Real Academia Galega, chegará a quenda este venres do Consello da Cultura Galega. A súa presidenta, Dolores Vilavedra, tamén recibirá de mans do conselleiro o documento do plan de normalización e analizará despois, xa de xeito pormenorizado, cada unha das case setecentas medidas que inclúe. Porén, a institución considera que o texto «incorpora unha parte importante das propostas e medidas» recollidas no documento que aglutina as conclusións do foro Un país coa súa lingua, que se presentou o pasado mes de outubro e que incluía un cento de medidas para promover o idioma.
«Con todo, aprécianse diferenzas no alcance e no tipo de instrumentos empregados así como en cuestións que requirirían dunha maior concreción para valorar a eficacia da proposta», afirman dende o Consello da Cultura. Refírense, en concreto, á necesidade de concretar mellor cuestións como «a planificación e os prazos de execución, a dotación económica, o alcance vinculante dalgunhas medidas, os indicadores e a publicación dos resultados». A institución estatutaria traballa agora en elaborar unha análise documentada que recolla unha valoración máis polo miúdo.