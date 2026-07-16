Laura Vázquez, pareja del joven que murió de un disparo policial en Cambados: «Queremos limpiar su nombre para que descanse en paz»
CAMBADOS / LA VOZ
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La familia y los amigos de Jonathan Señoráns, abatido durante el registro de su casa, han convocado una concentración de duelo y reivindicación que este sábado se desarrollará en la villa arousana con el objetivo de «que se haga Justicia»17 jul 2026 . Actualizado a las 13:35 h.
El martes 16 de junio del 2026 será un día que Laura Vázquez Oubiña difícilmente podrá olvidar. Aquella madrugada fue el momento escogido por el Cuerpo Nacional de Policía para culminar la operación Logan con