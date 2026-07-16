Laura Vázquez, pareja del joven que murió de un disparo policial en Cambados: «Queremos limpiar su nombre para que descanse en paz»

Jonathan Señoráns Trigo murió a causa del disparo de un agente de la UIP que había irrumpido en su casa para registrarla a lo largo de una operación contra el narcotráfico

El martes 16 de junio del 2026 será un día que Laura Vázquez Oubiña difícilmente podrá olvidar. Aquella madrugada fue el momento escogido por el Cuerpo Nacional de Policía para culminar la operación Logan con