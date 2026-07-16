La Junta Electoral pide aclarar cómo fijar el municipio de los inscritos con la ley de nietos

Apertura de un sobre con el voto de un elector residente en el exterior raquel manzanares | EFE

La Junta Electoral Central (JEC) ha solicitado a la Oficina del Censo más información sobre cómo aplicar la disposición dentro de la ley de memoria democrática que permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, llamada ley de nietos. Reclama la elaboración de un informe completo que detalle los criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral y el funcionamiento del voto por correo de residentes ausentes.

En un acuerdo adoptado ayer, la Junta Electoral responde a escritos presentados por diferentes formaciones políticas en relación con la interpretación y aplicación de la ley de nietos y la elaboración del Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA), como consecuencia de dicha regulación. Entre esas formaciones, Vox pidió a la JEC que acordara la no admisión del voto por correo desde el exterior «mientras no ofrezca el mismo nivel de garantías que el exigido para el voto por correo desde España». El organismo recuerda a la formación de Santiago Abascal que no puede acceder a lo solicitado porque excede a sus competencias, y recuerda que la administración electoral debe aplicar en todo caso los procedimientos dispuestos en la legislación mientras sigan vigentes.

En cuanto a los nacionalizados por la ley de nietos, la JEC recuerda que para la actualización del CERA son los consulados los que tramitan las altas y bajas de los españoles que vivan en su demarcación, así como sus cambios de domicilio producidos dentro de la misma o las solicitudes de cambio de adscripción a una nueva circunscripción.

Motivar la inscripción

La Junta Electoral Central avisa de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios deberá estar «suficientemente motivada» si no se corresponde con su último domicilio en España.

«La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral», expone la JEC.