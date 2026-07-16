Galicia recibirá 740.000 euros para atender a menores migrantes no acompañados, un 82 % menos que en el 2025

Menores migrantes asistiendo a una clase en Canarias. Alberto Valdés | EFE

Este jueves se ha celebrado la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se ha acordado el reparto de fondos entre las comunidades españolas para la atención a menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo central aprobó un reparto total de 35 millones de euros, de los que Galicia recibirá 740.000 euros, una cantidad significativamente inferior a la obtenido en el 2025, reduciéndose el importe en un 82 %. Así lo denunció la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada por el director de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey. Ambos calificaron la cantidad de «totalmente insuficiente para afrontar esta materia» y detallaron que «no supone ni el 5% del que le cuesta atender a Galicia a todos los menores migrantes no acompañados». Gran parte de los jóvenes a los que se atiende permanecen durante años dentro del sistema de protección. Fabiola García argumentó al respecto que «se trata de una cantidad a repartir entre las comunidades que lleva años congelada por la falta de Presupuestos Generales del Estado» y recordó que Galicia «sigue exigiendo más financiación y que sea acorde para poder afrontar la acogida y su permanencia en el sistema de protección de menores».

Asimismo, exigió al Gobierno central «planificación y diálogo», porque «siguen llegando a Galicia traslados y seguimos sin tener una planificación, sin saber exactamente cuántos más llegarán ni en que plazos», concluyó. Canarias y Baleares, junto a Ceuta y Melilla, recibirán una mayor asignación presupuestaria al «verse afectadas por una mayor presión migratoria». El Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, dos millones a Baleares, 5,5 a Ceuta y 4 a Melilla. El resto se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de menores migrantes no acompañados.

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En la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el abril, las comunidades autónomas gobernadas por los populares (a excepción de Ceuta y Canarias) plantaron a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al entender que la reunión había sido convocada «de forma ilegal». Además, acusaron al Gobierno de querer «prolongar» el reparto «forzoso» de menores migrantes no acompañados.