La financiación de la dependencia puede crear 6.156 empleos en Galicia según el Gobierno

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Congreso, este martes. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Galicia puede crear 6.156 nuevos empleos, incorporar a 15.938 nuevos beneficiarios de las ayudas del nivel mínimo de dependencia y reducir las listas de espera en 793 personas gracias a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que aprobó este jueves el Congreso de los Diputados, según cálculos del Gobierno. La Xunta recibirá 270 millones de euros adicionales para financiar las ayudas de dicho nivel de dependencia, de los cuales 90,2 millones llegarán en el 2026 y 180,6 millones lo harán en el año siguiente.

El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, «blinda» este sistema y fija que la Administración General del Estado tenga que aportar la mitad de la inversión, que alcanzará los 12.752 millones de euros entre 2026 y 2027 —5.513,8 y 7.239,4 millones respectivamente—. Además, se suma al real decreto ley que aprobó el martes el Consejo de Ministros con el que aumentan en un 82 % de media a nivel nacional las prestaciones reconocidas por dependencia de nivel mínimo, un 100 % las ayudas a dependencias de grado II y un 120 % las de grado III.

De esta manera, darán 6.200 millones extras a las autonomías, con los que el Ejecutivo prevé que se reduzcan las listas de espera en 71.000 personas y se amplíe la lista de beneficiarios en 417.000 usuarios. Asimismo, buscan ofrecer más servicios de cuidados, generando alrededor de 110.000 nuevos empleos, y mejorar las condiciones de las cuidadoras con la que consideran «la mayor inversión de la historia en dependencia».