O BNG di que Rueda fai co galego «o que non fixo nin o franquismo» e Besteiro critica que o plan de normalización «nace coxo»
GALICIA
As dúas formacións critican que o documento aspire a equilibrar o uso das dúas linguas cooficiais no ensino cando o galego «está en clara desventaxa»16 jul 2026 . Actualizado a las 16:41 h.
Nova xornada de reaccións tras a presentación este mércores do novo plan de normalización lingüística. No Parlamento, a deputada do BNG, Mercedes Queixas, considera a proposta «un paso atrás». Ao seu xuízo, o documento presentado na Cidade da Cultura reduce a protección da lingua respecto do plan do 2004 que xa está en vigor e afirma que Rueda «está logrando o que non fixo nin o franquismo: facer do galego unha lingua de segunda e roubarlle ás futuras xeracións o dereito a coñecelo».
A deputada nacionalista tamén se fixa no apartado educativo que inclúe o novo plan de normalización e considérao insuficiente. Proba diso, segundo explicou, é que o plan do 2004 fixaba un 50 % como mínimo do ensino en galego mentres que o documento presentado pola Xunta «elimina esta protección». Tamén denunciou que moitas das medidas propostas —sobre todo as relacionadas co aprendizaxe e o uso do galego no ensino— polas persoas expertas nas comisións de traballo «non lograron pasar o filtro de San Caetano».
Queixas tamén dubida da vontade negociadora do Goberno galego. «Un pacto do PP co PP é o único que ofrece Rueda, que se confirma como o presidente do ‘'non'’ ao galego», lamentou antes de describir a súa política como unha «estratexia deliberada» contra a lingua. Tamén criticou que «sen medidas, sen planificación e sen orzamentos, o Goberno confirma o seu acoso e derribo» contra o idioma.
Tamén se referiu á actualización do plan o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Desde Vilalba, o líder dos socialistas galegos augurou para o documento, «que nace coxo», o mesmo percorrido que o plan de loita contra os incendios presentado no 2017 a iniciativa dunha comisión parlamentaria. «Ese plan tiña duascentas medidas que se incumpriron todas e deste plan de normalización saen 700 medidas», indicou. Fíxoo antes de considerar que o principal erro do Goberno galego foi presentar o documento «sen consensualo» e asegurou que para que un plan sobre «algo tan importante como a lingua» debe recibir o visto e prace dos partidos e de toda a sociedade.
Besteiro, criticou, ademais, o tocante ao ensino no novo plan. «Aspira a equilibrar as dúas linguas en materia educativa, pero o galego é unha lingua minorizada e o que tes que tender é a superar con máis potencia a utilización do noso idioma», dixo. Dúas horas antes, a secretaria de cultura e lingua do partido, Silvia Longueira, tamén se referiu a esa cuestión. «Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é?», preguntouse. Para Longueira, o PP demostra con este plan que non está entre as súas prioridades «atallar a situación de crise que padece o galego».