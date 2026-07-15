A Xunta ábrese a permitir o galego en calquera materia no ensino tras a presentación do novo plan de normalización
GALICIA
O conselleiro López Campos avanza que traballará nos próximos meses para elaborar unha nova lei que promova a lingua do país15 jul 2026 . Actualizado a las 14:10 h.
A inusual cantidade de vehículos estacionados no exterior da Cidade da Cultura e o fío musical de saxofóns e baterías que se escoitaba no interior do complexo presaxiaba o que estaba por chegar a mediodía no interior do edificio deseñado por Einsenmann. O museo Gaiás acolleu este mércores a presentación en sociedade da actualización do plan de normalización lingüística que promoveu a Xunta e co que busca acadar o consenso de todas as forzas políticas.Tralo acto, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, abriuse a modificar o decreto do plurilingüismo no ensino —permitindo que calquera materia se poida impartir en galego— sempre que haxa consenso co resto de forzas políticas, e avanzou que nos próximos meses empezará o traballo para crear unha nova lei de Lingua en Galicia.
O acto, presidido por López Campos, contou cunha ampla representación de toda a sociedade galega. Acompañárono o secretario xeral da Lingua, Valentín García e tamén altos cargos do Goberno autonómico, alcaldes e deputados do PP. Canda eles, figuras relevantes da cultura, do deporte e da Igrexa. Tamén dos corpos e forzas de seguridade do Estado, da xudicatura e da universidade. Tras unha actuación do cantante 9Louro, unha das estrelas do novo panorama musical do país, chegou a quenda de Esther Estévez e Xosé Antonio Touriñán, que presentaron o acto dando paso a un vídeo no que se repasaban todos os cambios que experimentou a sociedade galega dende o 2004, cando se aprobou co consenso de todo o Parlamento o plan de normalización. Daquela, como lembraban, os teléfonos só servían para chamar e os mapas das estradas aínda ían na luveira dos coches.
Ese repaso polos cambios sociais que viviu Galicia nestes 22 anos tamén centrou o discurso inaugural do catedrático Manuel González, que coordinou o traballo das once comisións sectoriais —formadas por 140 profesionais— que fixeron posible a actualización deste plan, que a Xunta prometera presentar nos primeiros seis meses do ano. O filólogo tamén defendeu a necesidade de actualizalo para adaptarse ao contexto actual, con escasa presenza da lingua no contexto urbano, a desproporción entre o galego e o castelán na tecnoloxía e no audiovisual, e os cambios demográficos, que apoiou nun dato: a inmigración representaba un 1,5 % da poboación galega no 2004 e agora esa porcentaxe multiplicouse dez veces, ata case o 15 %. «Por iso —asegurou— hai que promover o galego en todos os estratos da cidadanía e en todos o sectores».
«O fundamental é que ningún pobo abandone a súa lingua», sinalou o experto. A xuízo de González, déronse nos últimos tempos unha serie de factores que foron afastando o galego da situación que debería ser normal —que a lingua sexa a principal ferramenta de comunicación no país— e considerou necesario reverter esa situación. Para iso, o catedrático defendeu a aplicación de medidas decididas «e de reivindicación positiva» para que o galego recupere a presenza social que perdeu, e empregou un símil. «Ninguén entendería que se destruíse o Hostal dos Reis Católicos para levantar no seu lugar vivendas turísticas», aseverou. O mesmo, dixo, sería impensable para a lingua, «que non pode quedar á libre competencia do mercado». O documento inclúe setecentas medidas traballadas no seo das comisións, pero fontes coñecedoras do proceso sinalan que os expertos que participaron están agora analizando en que se acabaron concretando as propostas que elaboraron tras pasar por San Caetano.
O acto seguiu adiante coas intervencións da cantante Fátima Prego, dun artista venezolano afincado en Galicia e de dous estudantes estranxeiros de galego. E tras eles chegou a quenda do conselleiro José López Campos, que comezou a súa intervención agradecendo a presenza de todos os convidados. Tamén sinalou a importancia de ter «unha lingua propia e de seguir traballando para promovela». Lembrando que tal día coma hoxe hai 141 anos faleceu Rosalía de Castro, López Campos indicou que agora comeza o proceso para renovar as medidas de promoción da lingua e que cómpre enfrontarse «a novos retos». Esta nova andaina, dixo, comeza no ano 2024 tras coñecer os datos do IGE que aconsellaban «dar un paso á fronte» —como tamén recomendou a RAG un ano despois— para avanzar nas políticas lingüísticas.
Orzamento para aplicalo
Non detallou de xeito concreto ningunha das setecentas medidas que inclúe o documento, pero cualificou de estratéxica e ambiciosa a proposta dun plan que se configura, dixo, como «un grande pacto da sociedade galega» que se desenvolveu coma un proceso aberto, libre e participativo e que contou coa colaboración de máis de duascentas entidades culturais e asociativas galegas. Porque a lingua, asegurou, «é unha gran responsabilidade colectiva». Si avanzou, en cambio, que a proposta inclúe medidas de promoción en todos os ámbitos —como o ensino e a xustiza, onde coida necesario garantir que as ferramentas permitan elaborar documentación en galego— e que irá acompañada dunha senda orzamentaria que garanta a posta en marcha destas medidas. Propostas, dixo, que nos permitan adaptarnos «e que sitúen a normalización como un obxectivo prioritario. O seguinte paso, dixo, é buscar o apoio da oposición. «É o momento de que as forzas políticas teñamos altura de miras e nos poñamos de acordo cun proceso de escoita, de diálogo no Parlamento. E antes de citar a Rosalía, que naceu hai 141 anos tal día coma hoxe, salientou: «Hai que tender a man para todas as forzas políticas para darlles os motivos necesarios para sumar a este gran pacto social».