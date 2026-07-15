Las claves del éxito del ciclo de FP con más nota de corte: «Tenemos buen equipamiento, gran inserción laboral y somos trampolín a la universidad»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Cursar en el 2026-2027 los estudios superiores de Hixiene bucodental en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense requiere una calificación mínima de 8,53 en el bachillerato15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Hubo 120 solicitudes con nuestro ciclo de Hixiene bucodental como primera opción para 22 plazas». El dato lo proporciona la directora del CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense, Adelaida Saa, y ayuda a entender por