Las claves del éxito del ciclo de FP con más nota de corte: «Tenemos buen equipamiento, gran inserción laboral y somos trampolín a la universidad»

Alumnado practicando en el gabinete dental del CIFP A Carballeira

«Hubo 120 solicitudes con nuestro ciclo de Hixiene bucodental como primera opción para 22 plazas». El dato lo proporciona la directora del CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense, Adelaida Saa, y ayuda a entender por