La jornada de huelga en Renfe obliga a cancelar un tren en Galicia

CESAR QUIAN

Renfe ha estimado en un 1,5% el seguimiento de los trabajadores a la huelga convocada para este miércoles por Sindicato Ferroviario y ha confirmado dos cancelaciones de trenes de alta velocidad en el turno de mañana. En Galicia, ha sido cancelado un servicio.

El AVE Madrid-Barcelona de las 8.57 y el AVE Sevilla-Madrid de las 9.34 horas han sido los dos trayectos de alta velocidad afectados por la huelga. Los viajeros de estos itinerarios, según ha informado la compañía, tuvieron que ser reubicados en servicios posteriores. Durante el turno de noche, ningún trabajador de la plantilla de Grupo Renfe (Renfe Operadora, Viajeros, Mercancías, Ingeniería y Mantenimiento, Alquiler de Material Ferroviario y Proyectos Internacionales) secundó la convocatoria de paro de este sindicato

Los trenes de servicio público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), han tenido 21 servicios cancelados. El País Vasco fue la comunidad más afectada con once trenes fuera de servicio, seguida de Cataluña, con tres; Asturias, Andalucía y Extremadura con dos cada una, y uno en Galicia.

Reivindicaciones

Sindicato Ferroviario protesta por «el desmantelamiento» que piensa que se está ejecutando en el ferrocarril público español, a través de la venta de Renfe Mercancías y el cierre de distintas bases de mantenimiento.