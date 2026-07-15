O PSdeG tilda de «tapadeira» a proposta para actualizar o plan de normalización
GALICIA
A deputada Silvia Longueira cualifica de «impresentable» que se organizase o evento sen ter acordado as conclusións cos grupos políticos15 jul 2026 . Actualizado a las 22:10 h.
A deputada do PSdeG Silvia Longueira tamén denunciou o intento da Xunta de usar «como tapadeira» o plan de normalización, que ao seu xuízo non combaterá «a lenta morte da lingua». Longueira tamén considerou «impresentable» que o Goberno galego presentara unha actualización do plan de normalización sen acordar as conclusións cos grupos de traballo «nin enviarllas antes aos grupos parlamentarios». Para a deputada socialista, as propostas son «medidas desnutridas».
O conselleiro de Cultura presentou hoxe ese plan nun acto público ao que non acudiu ningún representante socialista. Longueira cualificou de «impresentable» que se organizase ese evento sen ter acordado antes ningunha conclusión cos grupos políticos nin coas persoas que participaron durante os últimos meses en grupos de traballo para propoñer medidas a prol do idioma. Nese senso, reprochoulle ao Goberno de Rueda que nin sequera tivo «a decencia» de enviar o documento aos grupos parlamentarios antes de presentalo.
A deputada socialista lamentou que, unha vez máis, o idioma estea «á cola das prioridades da Xunta» mentres perde a súa posición día a día. Censurou que, ademais, este plan entra en contradicións como aludir á internacionalización empresarial do galego e ao mesmo tempo non dedicar «nin unha soa liña» a apoiar o seu uso no Parlamento Europeo. «Tamén se fai mención á cooficialidade no Congreso, pero nada se di de seguir avanzando no seu uso nas institucións», engadiu.