PSdeG y BNG se descuelgan de la propuesta de Sumar Galicia de concurrir juntos al Senado

Manuel Varela Fariña
M. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. PACO RODRÍGUEZ

La organización liderada por Paulo Carlos López planteaba listas conjuntas que fuesen «amplas, plurais e recoñecibles»

15 jul 2026 . Actualizado a las 19:45 h.

El plan de Movemento Sumar Galicia de unir a la izquierda bajo una misma candidatura al Senado en las próximas elecciones generales no caló entre las formaciones a quienes iba dirigido. Tanto nacionalistas como socialistas

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