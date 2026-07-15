PSdeG y BNG se descuelgan de la propuesta de Sumar Galicia de concurrir juntos al Senado
REDACCIÓN / LA VOZ
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La organización liderada por Paulo Carlos López planteaba listas conjuntas que fuesen «amplas, plurais e recoñecibles»15 jul 2026 . Actualizado a las 19:45 h.
El plan de Movemento Sumar Galicia de unir a la izquierda bajo una misma candidatura al Senado en las próximas elecciones generales no caló entre las formaciones a quienes iba dirigido. Tanto nacionalistas como socialistas