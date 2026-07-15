Promover o galego na infancia e entre a inmigración, medidas do novo plan de normalización para reverter a perda de falantes

Jorge Noya
JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

O cantante 9Louro, na presentación do plan, este mércores, na Cidade da Cultura de Santiago.
O cantante 9Louro, na presentación do plan, este mércores, na Cidade da Cultura de Santiago. Xoán A. Soler

Os datos do 2023, que sinalan un retroceso no uso do idioma, obrigaron á Xunta a poñer en marcha o novo documento

16 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

O coordinador do novo plan de normalización, o catedrático Manuel González, empregou onte un símil para evidenciar a necesidade de actualizar o documento aprobado por todas as forzas políticas no 2004. «Ninguén entendería que se

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete