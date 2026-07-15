Promover o galego na infancia e entre a inmigración, medidas do novo plan de normalización para reverter a perda de falantes
SANTIAGO / LA VOZ
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Os datos do 2023, que sinalan un retroceso no uso do idioma, obrigaron á Xunta a poñer en marcha o novo documento16 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
O coordinador do novo plan de normalización, o catedrático Manuel González, empregou onte un símil para evidenciar a necesidade de actualizar o documento aprobado por todas as forzas políticas no 2004. «Ninguén entendería que se