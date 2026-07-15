Dos cortes de circulación ferroviaria en el mismo día en Galicia por incendios próximos a las vías

Estación de Guixar en Vigo (foto de archivo) M. Moralejo

No una, si no dos veces ha tenido que informar este miércoles el ADIF de la interrupción del tráfico ferroviario en Galicia por la proximidad de incendios forestales a las vías. El aviso más reciente lo dio a las 18.44. A través de sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha advertido de que un fuego próximo a la infraestructura mantiene cerrado desde antes de las seis y media de la tarde el paso de trenes entre Frieira y Filgueira, dos puntos del municipio de Crecente (Pontevedra). Esto afecta al paso de los convoyes que comunican Vigo y Ourense.

Según ha informado la Consellería de Medio Rural, ese incendio se originó sobre las cinco y media, y permanece activo, afectando a una superficie de entre seis y siete hectáreas. La proximidad de las llamas a las vías fue lo que llevó a pedir la suspensión del tráfico ferroviario, sin hora prevista de recuperación. En las labores de extinción están trabajando cuatro agentes, ocho brigadas seis motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y cuatro aviones.

No ha sido la única incidencia del día relacionada con el fuego y la circulación de tren en Galicia. Hacia las dos menos veinte de la tarde, y también a través de sus redes sociales, el ADIF avisaba de que otro incendio próximo también a la estructura entre las estaciones de Vigo-Guixar y Redondela mantenía interrumpida la comunicación ferroviaria entre ambas terminales. El fuego se registró en la parroquia de Cedeira, dentro del término municipal de Redondela.

No tardó mucho en comunicarse la vuelta a la normalidad. Poco antes de las dos y cuarto, ADIF informaba de que la circulación había sido restablecida, una vez extinguido el incendio. Desde el 112 Galicia explicaron que a las 12.35 horas recibieron un aviso porque había maleza ardiendo cerca de las vías del tren. Hasta el lugar se desplazó personal que apagó un pequeño fuego con un extintor, lo que provocó humo. Fueron avisados, entre otros medios, GES de Mos, Protección Civil, Policía Nacional y Local, así como Guardia Civil.

Estos dos incidentes se producen solo dos días después de que el paso de un tren originase ocho focos incendiarios a lo largo de la vía de ancho convencional en los concellos de Ourense y Maside, obligando a cerrar el paso a los trenes de media distancia entre la ciudad de As Burgas y Santiago. Los servicios de alta velocidad no se vieron afectados al circular por otra vía.

«A partir das 13.35 horas rexistráronse ata oito incendios diferentes na provincia de Ourense, que foron causados polas chispas dun tren rexional con destino á capital ourensá», informó ese lunes la Consellería de Medio Rural. Equipos de extinción y emergencias de distintas Administraciones trabajaron con la dificultad de abordar tantos focos a la vez para intentar recuperar la circulación ferroviaria y extinguir todas las llamas. Aún se investiga a qué operadora pertenecía el convoy que originó los fuegos.