Corgos sobre la financiación autonómica del Gobierno: «Debe atenderse algún requerimiento de Galicia, no nos hacen caso»

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda PACO RODRÍGUEZ

Las claves del crecimiento económico de Galicia se centran en la capacidad exportadora de las empresas y la atracción de personas migrantes para así frenar el desafío demográfico que supone que la edad media de la comunidad no pare de subir. Todo se incluye en el Anuario 2026 presentado este miércoles en el Foro Económico de Galicia celebrado en la sede de Afundación en A Coruña, una jornada que ha girado principalmente sobre el hecho de que «Galicia y España siguen siendo islas de crecimiento en el conjunto de la Unión Europea con un crecimiento por encima del 2 %», según el director del Foro Económico, Santiago Lago-Peñas, catedrático de la Universidad de Santiago, que hizo hincapié en que Galicia crece «lo mismo que la economía española a pesar de que cuenta con una demografía nada favorable, estancada».

El conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, también intervino en esta jornada, en la que sentenció que «la estrategia del Gobierno en materia de Presupuestos y financiación es un paripé que solo sirve para terminar la legislatura sin cuentas públicas» y opinó que «ayudaría mucho contar con una senda de estabilidad de las finanzas públicas nacionales». Corgos también ha censurado la propuesta de financiación autonómica, con «14 de 15 comunidades totalmente en contra», a la vez que rechazó la propuesta de diálogo bilateral, al calificarla de «traje a medida» de Cataluña.

«Queremos voz y voto en este sistema, que se nos tenga en cuenta. No pretendemos que se atiendan todos los requerimientos de Galicia, pero sí alguno, porque no se nos está haciendo caso», denunció. Sobre este sistema financiero propuesto por el Gobierno, aseguró que «en el caso de Galicia supone una pérdida grande de financiación en comparación con el resto de comunidades». Añadió que «la llamada al diálogo es una llamada fake porque no va a cambiar nada, ni los tributos que forman parte del sistema, ni los porcentajes de cesión, ni los fondos adicionales que se han inventado a medida de quien propuso el sistema, (como el Fondo de cambio climático),ni tampoco la composición de la población ajustada», enumeró.

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Corgos detalló que en base al último año cerrado, el 2023, a Galicia le corresponderían 380 millones adicionales sobre lo que correspondió a la comunidad anteriormente con el sistema vigente, lo que supone un 2,4 % más de un total de 21.000 millones. «Es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6 % del PIB de las comunidades de origen en común y el 6,5 % de la población ajustada», concretó en su discurso.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, emplazó a las comunidades autónomas del PP a escuchar a su ciudadanía en materia de financiación autonómica y no «las instrucciones que da el señor Feijoo desde la calle Génova». Reiteró a su vez «el llamamiento del Gobierno de España» a todas las comunidades para que «se sienten a negociar» el sistema de financiación autonómica, tras una propuesta que «inyecta 21.000 millones» y ninguna comunidad pierde recursos. Defendió que «España necesita» que todas las comunidades «negocien bilateralmente y multilateralmente» porque es la base de la financiación del Estado, sobre todo ante la necesidad de más recursos para sanidad o educación.

«Que hablen con los sindicatos, que hablen con la patronal, que hablen con la sociedad civil y que a partir de ahí tomen sus decisiones», señaló. Respecto a la senda de déficit, rechazada ayer en el Congreso, ha defendido que daba «más de 5.800 millones de margen financiero en los próximos años» a las comunidades, pero «el Partido Popular votó en contra entre aplausos». «Preferían que el Gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones de euros», remarcó.