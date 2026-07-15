El agua embalsada sigue bajando, tanto Galicia-Costa como en la cuenca Miño-Sil

Embalse de Olveira, en Dumbría

Las tormentas con chaparrones del fin de semana y las precipitaciones dispersas de los últimos días no han ayudado a mejorar la situación de los embalses gallegos. El nivel de agua acumulada continúa disminuyendo en las dos principales cuencas hidrográficas de la comunidad, la de Galicia-Costa y la del Miño-Sil. En la primera hay 450 hectómetros cúbicos y en la segunda, 2.304, aunque en esta tienen más presencia las presas destinadas a la producción de energía eléctrica.

En la demarcación Galicia-Costa, de competencia autonómica, la Xunta declaró la semana pasada una prealerta por sequía. Siete días después, los embalses de esta cuenca han perdido otro 1,61 %, y están ya al 65,8 % de su capacidad. Es más que hace un año, cuando penas rozaban el 62 %, pero está diez puntos por debajo de la media de la misma semana en los últimos diez años (75,8 %).

Las presas de la cuenca Miño-Sil están al 76,04 % de su capacidad, tras perder un 2,38 % de agua en siete días. Superan la cifra media a diez años (73,1 %), pero están cinco puntos por debajo del 81,2 % de la misma semana del 2025.

Son datos del Boletín Hidrológico semanal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que también analiza el agua disponible para consumo, tanto en los hogares como en el riego agrícola o en usos industriales. En este caso, la cantidad en Galicia-Costa son 64 hectómetros cúbicos, un 81 % de lo que podrían llegar a contener los embalses, mientras que en la demarcación Miño-Sil hay 320 hectómetros cúbicos, por lo que están al 88,4 % de su capacidad. También en este caso las presas de la zona oeste están por debajo de los niveles tanto del año pasado como de las medias a cinco y diez años, mientras que las de la mitad oriental están por debajo de las cifras del 2025, pero mejor que las cifras medias históricas.

A nivel estatal, la reserva hídrica española también se ha visto reducida en la última semana. Ha perdido algo más de mil hectómetros cúbicos y un 1,8 % de capacidad en siete días. Así las cosas, los embalses del país almacenan actualmente 42.192 hectómetros cúbicos de agua. Ya son solo cuatro las cuencas que se mantienen por encima del 80 %, cuando la semana pasada eran ocho. Resisten las internas de Cataluña y el País Vasco, la de Guadalete-Barbate y la del Guadalquivir.