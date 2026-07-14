La Xunta lamenta que el Gobierno rechace negociar la propuesta de financiación

PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno gallego abandonó este martes la reunión técnica que convocó el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de financiación autonómica de la misma forma que entró: rechazando la postura del Gobierno central y advirtiendo sobre una formulación elaborada «ás costas» de Galicia y el resto de comunidades salvo Cataluña. Según fuentes de Facenda, la Xunta ratificó en el encuentro su rechazo frontal al nuevo modelo financiero: «É moi prexudicial para a nosa comunidade».

La delegación gallega sustentó su posición en los últimos datos aportados por el departamento estatal. Según las estimaciones de la Administración autonómica, «a Galicia tan só corresponde o 2,4% dos recursos adicionais, menos da metade do que supón a nosa comunidade en termos de poboación axustada o de PIB». Ante esta situación, la Xunta solicitó cambios en los elementos sustanciales de la propuesta para corregir la desigualdad, pero denunció que el Ministerio bloqueó cualquier opción de avance al confirmar que no existe margen de negociación.

El Gobierno gallego reiteró así las críticas que sostiene desde el pasado mes de enero, cuando el Ejecutivo central presentó el borrador. La Xunta insistió en que se trata de un sistema cerrado y diseñado de forma bilateral con ERC para favorecer a Cataluña a espaldas del resto de comunidades. «É un modelo que rexeitamos 14 das 15 comunidades autónomas de réxime común, incluídas as gobernadas polo PSOE», expone Facenda.

La falta de apoyos al Ministerio de Hacienda marcó la jornada técnica, ya que el Gobierno central apenas cuenta con aliados para sacar adelante esta reforma. De hecho, comunidades autónomas bajo gestión socialista, como Asturias y Castilla-La Mancha, ratificaron también su disconformidad con el texto presentado a principios de año. En el escenario actual, el Ejecutivo catalán permanece como el único gobierno socialista que respalda de forma explícita la propuesta de reestructuración financiera del régimen común.

En el panorama político gallego, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mostró una postura diferente y reclamó al presidente de la Xunta que se siente a la mesa y abandone el «non permanente». El líder socialista defendió que «hai tempo para falar, para negociar e para defender as reivindicacións xustas que merece Galicia». Según las estimaciones de Besteiro, la comunidad autónoma dispone de la oportunidad de conseguir entre 900 y 1.000 millones de euros adicionales si el Partido Popular demuestra voluntad política en las negociaciones.