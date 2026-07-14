Sumar Galicia plantea a PSdeG y BNG unir sus listas al Senado en las próximas elecciones
REDACCIÓN / LA VOZ
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La formación apuesta por candidatos políticos y de la sociedad civil en las cuatro provincias gallegas15 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La izquierda alternativa empieza a mover fichar de cara a las próximas elecciones generales días después de la asamblea extraordinaria de Movimiento Sumar, que el sábado renovó su dirección eligiendo como cocoordinadora a la gallega