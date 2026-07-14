Sumar Galicia plantea a PSdeG y BNG unir sus listas al Senado en las próximas elecciones

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la cocoordinadora de Sumar, Verónica M. Barbero, y el secretario xeral en Galicia, Paulo Carlos López. Sandra Alonso

La izquierda alternativa empieza a mover fichar de cara a las próximas elecciones generales días después de la asamblea extraordinaria de Movimiento Sumar, que el sábado renovó su dirección eligiendo como cocoordinadora a la gallega