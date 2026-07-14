Huelga de trenes este miércoles: en Galicia tendrán que circular un mínimo de 73 convoyes

Tren Alvia-Avant en la estación de Santiago XOAN A. SOLER

Este miércoles 15 de julio será para muchos ciudadanos día de operación salida de sus vacaciones. Quienes tengan pensado viajar en tren, se encontrarán con que el Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) ha convocado una huelga de 24 horas que pretende denunciar incumplimientos en los acuerdos laborales alcanzados en el 2023 y lo que consideran un «abandono premeditado» de Renfe Mercancías.

El seguimiento del paro está por ver, pero el Ministerio de Transportes ya ha fijado unos servicios mínimos para garantizar parte de la movilidad. En concreto, deberán circular el 68 % de los trenes previstos en toda España. En Galicia, en concreto, tendrán que salir, al menos 73 convoyes: 55 de media distancia y 18 de larga distancia o alta velocidad.

A nivel estatal, de los 650 trenes de media distancia programados para este miércoles deberán funcionar al menos 426, lo que supone unos servicios mínimos del 66 %. En lo que toca a la alta velocidad o larga distancia, de 343 tendrán que salir un mínimo de 249 (el 73 %).

En este enlace es posible consultar todas las rutas que se han declarados como servicios mínimos, por lo que, en principio, debería circular.

Con todo, esta huelga tiene precedentes, que pueden dar una orientación sobre su posible incidencia. El sindicato ya convocó otro paro de 24 horas el pasado 29 de junio. Entonces, Renfe cifró el seguimiento en Galicia durante el turno de mañana en un 3 %, sin que esto afectara a ningún servicio. Es decir, no llegó a suprimirse ningún tren en la comunidad.