El Gobierno saca adelante su reforma de la ley de dependencia y el decreto ley para su financiación

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviniendo esta tarde en el pleno del Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno central ha logrado sacar adelante este martes en el Congreso su reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que incluye cuestiones como la ampliación de prestaciones, reconocer como cuidadores a personas que no sean familiares de la persona atendida o dar automáticamente el 33 % de discapacidad a los dependientes. Lo ha hecho al lograr el voto favorable de formaciones nacionalistas como Junts, ERC, PNV, EH Bildu o el BNG. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, destacó que esta reforma supone «una transformación profunda» del sistema, para responder a las necesidades tanto de quienes reciben cuidados como de quienes los prestan. Subrayó que la nueva normativa avanza en un nuevo modelo de atención que deje atrás «las macrorresidencias» y la mirada «asistencialista», para priorizar una atención más personalizada.

Además, Bustinduy celebró que los cambios legislativos salgan adelante el mismo día en que se ha aprobado una nueva financiación del sistema que permitirá que entre este año y el próximo el Gobierno central haga una inversión extra de 6.200 millones de euros, duplicando las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con dependencia reconocida.

Esa inversión se ha convalidado a través de un real decreto ley que amplía la financiación estatal de la dependencia y que también se ha votado este martes en el pleno de la Cámara baja. Una iniciativa que sí ha contado con el respaldo del grupo parlamentario popular. Así lo adelantó la diputada del PP Carmen Fúnez, señalando que votarían a favor porque entienden «la importancia de los recursos públicos para financiar el sistema de dependencia». ««Pero no vamos a convalidar ni su forma de gobernar ni vamos a participar nunca en una política que promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar», advirtió acto seguido.

Por la mañana, antes de que se celebrase el pleno, el Consejo de Ministros ya había aprobado una partida de más de 904 millones de euros para repartir entre las distintas comunidades y financiar el nivel acordado de la dependencia, es decir, el basado en convenios de colaboración entre la Administración central y las autonómicas.

Acompañamiento para ir a la compra o al médico y 50 % de financiación estatal

La reforma aprobada en el Congreso, y que ahora deberá ser enviada al Senado, incluye varias novedades. Por ejemplo, supone fijar la obligación expresa de que la financiación estatal para la dependencia alcance el 50 % del total. Pero también recoge una reducción de la burocracia, con cuestiones como conceder automáticamente la discapacidad del 33 % a quienes tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia.

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Otro de los cambios es la ampliación de la asistencia personal por parte de un profesional. Si hasta el momento el apoyo de la persona cuidadora quedaba restringido al entorno domiciliario, ahora quien atienda al usuario, además de hacerlo en su casa, podrá acompañarlo a realizar otras actividades diarias, como ir al médico o hacer la compra.

También se incluyen cambios en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Hasta el momento, esa paga se establecía para quienes atendiesen a un pariente. Cuando la reforma se haga efectiva, el cuidador también podrá ser un amigo, vecino o allegado reconocido de la persona dependiente.