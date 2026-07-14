El Gobierno central destina más de 740.000 euros a Galicia para acoger menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, atiende a los medios en Pekín (China), en una imagen de archivo. ANDRES MARTINEZ CASARES | EFE

El Consejo de Ministros autorizó este martes destinar 740.629 euros a Galicia para la acogida de niños y adolescentes migrantes no acompañados. El Ejecutivo central aprobó un reparto total de 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, asunto que abordarán este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

Para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, «el Gobierno vuelve a demostrar su compromiso con la infancia» y que España es un país «referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y en los derechos humanos». Según expuso, con el nuevo crédito se «demuestra el esfuerzo» del Gobierno en contribuir al «sostenimiento de los sistemas de acogida autonómicos y para garantizar el interés superior de niños y adolescentes».

Canarias y Baleares, junto a Ceuta y Melilla, recibirán una mayor asignación presupuestaria al «verse afectadas por una mayor presión migratoria». El Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, dos millones a Baleares, 5,5 a Ceuta y 4 a Melilla. El resto de los 35 millones se reparten proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de menores migrantes no acompañados.

Reunión el jueves

Según avanzaron fuentes del departamento que dirige Sira Rego, el Ejecutivo y las autonomías tratarán el jueves, a partir de las 10.00 horas, este acuerdo con el reparto de los 35 millones, el proyecto de real decreto por el que se regula el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia y la actualización sobre las actuaciones realizadas en el marco del proyecto Barnahus.

En la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el abril, las comunidades autónomas gobernadas por el PP (a excepción de Ceuta y Canarias) plantaron a la ministra Sira Rego, al entender que la reunión había sido convocada «de forma ilegal». Además, acusaron al Gobierno de querer «prolongar» el reparto «forzoso» de menores migrantes no acompañados.

Según informaron entonces fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la reunión no pudo celebrarse por falta de «quórum» y Rego calificó la situación de «absolutamente lamentable» y tachó al PP de «racistas» y de «boicotear» políticas «fundamentales» para la protección de la infancia. Entonces estaba previsto que las comunidades recibiesen «información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas».