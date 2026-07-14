Estabilizado el incendio de Ribas de Sil que, junto con el fuego controlado de Laxe y Vimianzo, mantiene las hectáreas quemadas en 400

Personal antiincendios trabajando junto a las vías del tren este lunes en Ourense Rosa Veiga | EUROPAPRESS

La situación de los principales incendios en Galicia mejora ligeramente. El que afecta al municipio lucense de Ribas de Sil, iniciado el sábado por la tarde en la parroquia de Soutordei, ha sido estabilizado, y la estimación de superficie afectada se mantiene alrededor de las 180 hectáreas. El fuego que también desde el sábado recorre puntos de Laxe y Vimianzo sigue controlado desde el domingo a última hora, y tampoco ha cambiado el balance de hectáreas ardidas, unas 220. En total, ambos incendios devoraron ya al menos 400 hectáreas.

En cuanto al reguero de fuegos que ayer lunes se produjeron en torno a la vía del tren de ancho convencional en Ourense, Medio Rural confirma que fueron ocho los focos sobre los que hubo que actuar. Se mantiene la hipótesis principal de que las llamas fueron originadas por el paso de un tren de mercancías por la zona, tal vez por el salto de chispas durante el frenado. De esos ocho focos, seis están extinguidos, quedando en conatos (menos de una hectárea. Uno de los situados en Maside está estabilizado y el de mayores dimensiones (algo más de cuatro hectáreas), el originado en la parroquia ourensana de Untes, se da por controlado. La última estimación de la consellería es que entre todos habrían afectado a una superficie de unas 8,5 hectáreas.

En el caso de estos incendios y conatos, el principal problema fue la simultaneidad de puntos a atender y su proximidad a la infraestructura ferroviaria, que obligó a cortar la circulación de trenes de ancho convencional entre Ourense y Santiago a petición de los propios servicios de bomberos, según confirman fuentes de ADIF. El paso de convoyes se detuvo pasadas las dos de la tarde y no pudo recuperarse hasta las 00.50 de la madrugada. Cinco trenes de media distancia tuvieron que ser cancelados y sus viajeros transportados por carretera entre Ourense y O Carballiño. Los trenes de alta velocidad no se vieron afectados porque circulan por otro trazado ferroviario.

Medios actuando este lunes en Untes, parroquia de Ourense Miguel Villar

La situación más complicada se vivió en Untes, a pocos kilómetros de la capital de As Burgas, ya que las llamas se acercaron a un desguace y a varias viviendas. Durante algunos minutos incluso fue necesario cortar el tráfico en la carretera N-120, aunque tras llegar a la zona medios aéreos para reforzar a las brigadas de tierra se logró esquivar el peligro para las zonas más sensibles

Dos incendios se mantienen desde el sábado

El incendio de Ribas de Sil fue el primero en iniciarse. Ocurrió sobre las seis y media de la tarde del sábado, en la parroquia de Soutordei. Se baraja que tuvo su origen en las tormentas que esa tarde dejaron en el sur de la provincia de Lugo abundante aparato eléctrico, pero muy poca lluvia. Esa misma noche obligó a activar la situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Chenzas, situación que fue anulada hacia las nueve de la mañana del domingo.

Precisamente a lo largo de esa mañana la situación sobre el terreno parecía mejorar y el fuego amainaba, pero a primera hora de la tarde el viento reavivó las llamas y las hizo correr hacia distintos frentes. De hecho, en un momento dado llegaron a saltar a la margen derecha del Sil y prender un foco en el municipio de Quiroga aunque los servicios de extinción consiguieron apagarlo antes de que avanzase. Aún manteniéndose en la margen izquierda del río, el cambio de dirección del fuego trasladó la preocupación que había estado en Chenzas hacia otro núcleo, el de San Pedro. Para protegerlo se realizó un cortafuego con un buldócer, según explicó el alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro. No llegó a activarse el nivel 2.

Este es el aspecto que presentaba a primera hora de la tarde del domingo el frente oeste del incendio de Ribas de Sil, después de reactivarse @Incendiosgalic1

Lo que sí fue necesario fue cortar la circulación ferroviaria durante varias horas, porque el incendio estuvo próximo a las vías entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil). El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dio el aviso hacia las siete de la tarde y lo mantuvo hasta cerca de las once de la noche. Como consecuencia, varios trenes de larga distancia y media distancia quedaron detenidos en las estaciones. Además, el recorrido de un Alvia que debía realizar el trayecto León-Ourense fue suspendido en Ponferrada y los viajeros, trasladados por carretera a su destino.

Para la extinción de este incendio se han movilizado por lo de ahora, y de manera acumulada, ocho técnicos, 37 agentes, 53 brigadas, 40 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

Incendio en la zona de Nande, Laxe, en la madrugada del sábado al domingo ANA GARCÍA

El incendio que afecta a la Costa da Morte también comenzó el sábado, y también se sospecha que los rayos pudieron tener que ver. Se inició como dos fuegos distintos. Por un lado, hacia las ocho y cuarto de la tarde comenzó a arder en la parroquia de Salto, en el concello de Vimianzo. Más tarde, hacia las diez menos cinco de la noche, las llamas surgieron en la parroquia de Nande, en el municipio de Laxe. Ambos avanzaron hasta unirse, por lo que el domingo por la mañana la Xunta informó de que pasaban a considerarse un único incendio.

La evolución a lo largo del día fue favorable, de modo que a las 20.40 se informó de que la situación se daba por estabilizada. El parte de incendios remitido esta mañana por Medio Rural confirma que pasadas las once y media de la noche se dio por controlado, afectando en conjunto y provisionalmente a una superficie de unas 220 hectáreas.

Los medios movilizados para su extinción son cuatro técnicos, 53 agentes, 65 brigadas, 57 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y un avión.

La consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. También está disponible para su descarga la aplicación ALume, para avisar sobre fuegos activos en Galicia. Por último, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha: 900815085. Además, es posible obtener información sobre los incendios forestales de más de 20 hectáreas en la cuenta de X @incendios085. Cabe recordar que la Xunta solo envía información de aquellos fuegos que alcanzan esa superficie afectadas o que, siendo más pequeños, afectan a alguna área protegida.