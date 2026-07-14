Cierra el 65 % de las carreras tras el segundo llamamiento a la universidad: comprueba las notas en nuestro buscador

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Facultad de Matemáticas de la USC, uno de los grados con más del 80 % de empleo xoan a. soler

El doble grado de Matemáticas e Física en Santiago alcanza la nota más alta con un 13,3. Se mantienen abiertas Xornalismo, algunas filologías o Educación Infantil en Lugo

14 jul 2026 . Actualizado a las 14:46 h.

El 65 % de las carreras ya no admiten a más estudiantes tras el segundo llamamiento que realizaron este martes las tres universidades públicas gallegas. En concreto, cierran listas 127 de las 195 carreras que

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