Cierra el 65 % de las carreras tras el segundo llamamiento a la universidad: comprueba las notas en nuestro buscador
REDACCIÓN / LA VOZ
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El doble grado de Matemáticas e Física en Santiago alcanza la nota más alta con un 13,3. Se mantienen abiertas Xornalismo, algunas filologías o Educación Infantil en Lugo14 jul 2026 . Actualizado a las 14:46 h.
El 65 % de las carreras ya no admiten a más estudiantes tras el segundo llamamiento que realizaron este martes las tres universidades públicas gallegas. En concreto, cierran listas 127 de las 195 carreras que