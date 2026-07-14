El CES reclama mayor eficiencia del gasto sanitario de la Xunta para reducir las listas de espera

miguel villar

El Consello Económico e Social (CES), el órgano consultivo que tiene entre sus funciones emitir dictámenes sobre la normativa de la Xunta, ha presentado este martes en el Parlamento gallego la memoria relativa al año 2025, en la cual destacan, sobre todo, sus recomendaciones en el ámbito de la gestión sanitaria, un asunto de máxima actualidad. En una de ellas pide a la Xunta «reforzar as medidas de eficiencia do gasto sanitario e de capacidade organizativa e disponibilidade de recursos humanos e materiais para revertir» la situación de las listas de espera. En el informe se advierte del incremento en el tiempo medio de espera para las intervenciones quirúrgicas en el 2025, y constata que en el caso de las consultas externas se mantienen las especialidades de traumatología y oftalmología con el mayor número de personas aguardando. El CES hace esta apreciación a pesar de que se constata por parte del Gobierno gallego «un novo esforzo no incremento no gasto sanitario público relacionado coa necesidade de reducir listas de espera e mellorar a capacidade hospitalaria e a atención primaria».

Más médicos en centros de salud

La memoria del CES, relativa al 2025, constata que el número de facultativos de atención primaria se mantiene estancado, con una media diaria de 2.434 profesionales, una cifra que la institución consultiva considera insuficiente para cubrir las necesidades de una población con una alta prevalencia de enfermedades crónicas. En este sentido, considera necesario analizar «as causas e incentivar a incorporación de novos médicos de familia, especialmente no ámbito rural, para evitar que a sobrecarga asistencial derive en maiores tempos de espera».

La memoria alerta también que la tasa de mortalidad en Galicia por trastornos mentales y del comportamiento es «moi superior á media estatal» (57,3 por cada cien mil habitantes en Galicia, frente a los 37 de la media del Estado). «O CES entende necesario analizar as causas deste problema, así como reforzar os mecanismos de prevención e apoio psicolóxico e facilitar o acceso rápido á atención especializada, tendo en conta a singularidades das zonas rurais máis illadas», se recomienda en el informe anual presentado en la Cámara gallega.

Política forestal

Otro de los aspectos que aborda la memoria es el relativo a la gestión del monte tras la devastadora ola de incendios que asoló Galicia durante el pasado verano, que trajo «os lumes máis graves dos últimos 30 anos, cunha enorme superficie queimada que derivou non so nunha crise ambiental senón nunha emerxencia de protección civil, con numerosas vítimas», asegura la memoria del órgano consultivo. En esta línea, el CES reclama priorizar la prevención durante todo el año, con recursos humanos y materiales suficientes y adecuados para la prevención y extinción de incendios forestales y para «unha mellor xestión do monte galego».

En la memoria, se recuerda que el verano del 2025 fue «catastrófico», con más de 118.000 hectáreas quemadas, multiplicando por 44 la superficie afectada el año anterior, y con un incendio que, por vez primera, superó las 35.000 hectáreas. «É necesario realizar unha análise profunda das causas estruturais deste fenómeno, coñecer a situación na que se atopaba o territorio afectado, do papel das excepcionais condicións atmosféricas, da resposta proporcionada polos servizos de extinción... Os resultados desa análise deben ser dados a coñecer á sociedade galega e servir para adaptar as políticas de prevención e defensa contra o lume no futuro», recomienda el CES.