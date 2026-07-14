Besteiro reivindica el potencial de Galicia en inteligencia artificial y exige una financiación estable

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicó este martes el potencial de Galicia en el ámbito de la inteligencia artificial y exigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una financiación estable para la comunidad científica. Durante su visita al CiTIUS en la Universidad de Santiago, junto al candidato socialista en la ciudad y delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el secretario local, Aitor Bouza, el responsable autonómico destacó que el centro como una representación de la Galicia que quiere el PSdeG: «Por iso pedimos a Rueda que sitúe o financiamento e o apoio da Xunta á altura da ciencia que se fai neste país, e que sexa estable e permanente, xusto o que non é agora».

El portavoz parlamentario criticó la decisión del gobierno gallego de destinar los 191 millones de euros de superávit a «pagar a débeda xerada polos gobernos do PP» en lugar de apoyar a los investigadores. Así, señaló la incoherencia de los populares, ya que la administración autonómica «paga débeda cos cartos dos galegos mentres rexeita que o Goberno de España lle condone 4.010 millóns». Por este motivo, el líder socialista defendió que «a aposta ten que estar aquí -en la investigación universitaria-, e o superávit ten que reinventarse aquí, porque non é un gasto, é un investimento que multiplica o valor engadido».

El dirigente subrayó que la ciencia genera competitividad e innovación y, por ello, solicitó «recursos, planificación e estabilidade» para iniciativas como el Proxecto Nós de inteligencia artificial. Pedro Blanco situó al instituto investigador como ejemplo de «un Santiago moito máis moderno e innovador no que podamos atraer e reter o gran talento que temos en Galicia». En su intervención, el aspirante a la alcaldía instó al gobierno local a «abrir as portas a estes centros de investigación e de innovación, e sobre todo ás empresas tecnolóxicas».

Bajas laborales

El líder de los socialistas gallegos abordó el plan autonómico para endurecer el control de las bajas laborales, una medida que tachó de «trapallada» y de «disparate». Según la visión del político lucense, esta iniciativa del gobierno de Rueda supone «unha nova escusa» con el fin de «desplanificar e desmontar os servizos públicos e botar man do sector privado». Además, el representante del PSdeG auguró sobre la viabilidad de esta propuesta que «non vai chegar a ningún bo porto, porque cando as cousas nacen mal, rematan mal».

Besteiro consideró que el anuncio de la Xunta, contra el cual los sindicatos preparan acciones judiciales, constituye un «verdadeiro circo» organizado para «quentar motores para que Feijoo diga a última palabra» en el debate nacional. El secretario general reprochó al Ejecutivo gallego que señale a médicos y pacientes cuando el problema sanitario deriva de la «xestión nefasta do PP».