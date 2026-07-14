Antón Castro, mellor Cociñeiro Galego 2026: «Non aspiro a unha estrela Michelin»

Sara Pérez Peral
SARA PÉREZ REDACCIÓN / LA VOZ

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Antón Castro, chef de Casa Gaibor e mellor Cociñeiro Galego 2026.
Antón Castro, chef de Casa Gaibor e mellor Cociñeiro Galego 2026. Pablo Fernández

O rexente da Casa Gaibor de Guitiriz fala da crise existencial que o levou a Amsterdam e do cambio que implantou no restaurante que fundou o seu bisavó

14 jul 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Antón Castro (Guitiriz, 1998) ten dúas casas: na que vive e Casa Gaibor, o restaurante familiar que abriu o seu bisavó no ano 1950. As dúas están na mesma vivenda, só ten que subir ou

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