Antón Castro, mellor Cociñeiro Galego 2026: «Non aspiro a unha estrela Michelin»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
O rexente da Casa Gaibor de Guitiriz fala da crise existencial que o levou a Amsterdam e do cambio que implantou no restaurante que fundou o seu bisavó14 jul 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Antón Castro (Guitiriz, 1998) ten dúas casas: na que vive e Casa Gaibor, o restaurante familiar que abriu o seu bisavó no ano 1950. As dúas están na mesma vivenda, só ten que subir ou