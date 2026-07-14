Más del 60 % de los ciclos de FP cerraron en primera adjudicación y 25 de los superiores requirieron un notable en bachillerato

M. P. V.

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Alumnado realizando prácticas en el ciclo de Hixiene Bucodental del CIFP Leixa (Ferrol)
Alumnado realizando prácticas en el ciclo de Hixiene Bucodental del CIFP Leixa (Ferrol) César Toimil

Hixiene bucodental en el CIFP A Carballeira de Ourense requirió la mayor nota, un 8,53; las solicitudes marcaron un nuevo récord histórico con incrementos notables en la FP Dual y la Acelerada

14 jul 2026 . Actualizado a las 14:47 h.

La demanda de la Formación Profesional en Galicia sigue creciendo. Las solicitudes para inscribirse en algún ciclo de cara al próximo curso, el 2026-2027, crecieron casi un 2 %, superando por primera vez las 57.000. Pero

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