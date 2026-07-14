Más del 60 % de los ciclos de FP cerraron en primera adjudicación y 25 de los superiores requirieron un notable en bachillerato
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Hixiene bucodental en el CIFP A Carballeira de Ourense requirió la mayor nota, un 8,53; las solicitudes marcaron un nuevo récord histórico con incrementos notables en la FP Dual y la Acelerada14 jul 2026 . Actualizado a las 14:47 h.
La demanda de la Formación Profesional en Galicia sigue creciendo. Las solicitudes para inscribirse en algún ciclo de cara al próximo curso, el 2026-2027, crecieron casi un 2 %, superando por primera vez las 57.000. Pero