Más del 60 % de los ciclos de FP cerraron en primera adjudicación y 25 de los superiores requirieron un notable en bachillerato

Alumnado realizando prácticas en el ciclo de Hixiene Bucodental del CIFP Leixa (Ferrol) César Toimil

La demanda de la Formación Profesional en Galicia sigue creciendo. Las solicitudes para inscribirse en algún ciclo de cara al próximo curso, el 2026-2027, crecieron casi un 2 %, superando por primera vez las 57.000. Pero