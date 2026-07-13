La Xunta destinará 18,4 millones para consolidar la red gallega de atención temprana
GALICIA
El Gobierno gallego ha aprobado la creación de hasta ocho nuevas unidades para dar este servicio en distintos concellos13 jul 2026 . Actualizado a las 18:12 h.
La Xunta ha aprobado una nueva orden plurianual de ayudas destinadas a los concellos para la consolidación de la Rede Galega de Atención Temperá, un servicio gratuito para las familias que se encarga de prevenir, detectar y actuar ante problemas de desarrollo que puedan tener los niños y niñas de 0 a 6 años.
El presupuesto que se destinará en esta convocatoria será de 18,4 millones de euros para el período 2026-2028. El Gobierno de Galicia, con esta nueva subvención, financiará la creación de hasta un máximo de ocho nuevas unidades de atención temprana, además de consolidar las ya existentes.
Desde el 2009 hasta hoy, en Galicia se ha pasado de tener tan solo dos unidades a contar con más de 50 en funcionamiento por la comunidad. Este crecimiento ha supuesto pasar de cubrir 15 concellos a más de 200, beneficiando a más de 6.000 menores.
Esta nueva convocatoria de ayudas está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027 y da continuidad a las ocho anteriores aprobadas por la Xunta para la consolidación de la red autonómica de atención temprana.