Los VTC en activo bajan por primera vez en meses ante la falta de regulación

Jorge Noya
jorge noya REDACCIÓN / LA VOZ

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Un VTC circulando por una calle de A Coruña
Un VTC circulando por una calle de A Coruña MARCOS MIGUEZ

Hay 122 licencias paralizadas porque todavía no se renovaron ante la Xunta; representantes del sector aseguran que hay mercado, si se elabora una normativa autonómica

13 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En otoño del año pasado, un ejército de coches de color verde chillón desembarcó en las calles de A Coruña. Al contrario de lo que era habitual en otras ciudades españolas, resultaba extraño verlos recogiendo

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