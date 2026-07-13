Los VTC en activo bajan por primera vez en meses ante la falta de regulación
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Hay 122 licencias paralizadas porque todavía no se renovaron ante la Xunta; representantes del sector aseguran que hay mercado, si se elabora una normativa autonómica13 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En otoño del año pasado, un ejército de coches de color verde chillón desembarcó en las calles de A Coruña. Al contrario de lo que era habitual en otras ciudades españolas, resultaba extraño verlos recogiendo