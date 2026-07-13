Los taxistas portugueses podrán aceptar viajes por plataformas de VTC

Varios taxis, en la dársena de la terminal de llegadas del aeropuerto Sá Carneiro de Oporto, en una imagen de esta semana. B. S.

El sector de la movilidad urbana sigue transformándose en Portugal con la aprobación de una nueva ley, que ha vuelto a unir a la coalición conservadora de Gobierno (PSD y CDS) con el partido ultraderechista Chega. Se trata de un conjunto de normas también aplicables a taxistas, que retirará los límites de precio de la tarifa dinámica, que permitirá aplicar videovigilancia o exigirá el dominio del idioma portugués.

Pronto, los taxis podrán empezar a aceptar viajes a través de las plataformas de TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica, lo equivalente a los VTC españoles). Según el texto, los taxis se podrán «registrar para la actividad de TVDE siempre y cuando cumplan los requisitos aplicables a los vehículos asociados a esta actividad y se encuentren inscritos en el gestor de plataforma electrónica autorizado».

De esa manera, cuando un taxista active la aplicación para recogida de pasajeros, deberá también ajustarse a la reglamentación de los TVDE. En concreto, no podrá circular por carril bus, aparcar en las plazas de taxi ni recoger pasajeros de forma espontánea en la calle. Sin embargo, asociaciones del sector arguyen que no queda claro cómo será posible fiscalizar esta actividad y esgrimen que los taxis, como servicio de transporte público, entran en el mercado como competencia desleal.

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La nueva ley también pondrá fin a los actuales límites de precio que regulan las tarifas dinámicas; es decir, los precios podrán incrementarse todavía más en los picos de mayor demanda, calculados bajo un determinado factor de ponderación. Esto deberá comunicarse al pasajero de forma «clara, perceptible y objetiva». En ese sentido, los VTC también podrán tener una fuente de ingresos al permitirse exhibir anuncios publicitarios en el exterior del vehículo. Con todo, estos cambios no satisfacen a las asociaciones del sector, que denuncian que, debido al exceso de licencias (más de 30.000 vehículos), sus conductores difícilmente alcanzan el sueldo mínimo.

A pesar de que Chega se había mostrado en contra de la propuesta del Gobierno, dos alteraciones de última hora hicieron cambiar de opinión a los populistas: la primera, que responde a su retórica antiinmigrante, pasa por exigir a los conductores que dominen el idioma portugués. La segunda consiste en permitir que, por motivos de seguridad, el usuario pueda elegir un vehículo con sistema de videovigilancia, que se limitará a imágenes sin sonido. Finalmente, la ley excluirá incluir en esta regulación a los tuctucs turísticos, como se había llegado a contemplar.