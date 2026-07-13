A Mesa cre que a Xunta «precipita» a presentación do plan de normalización para «arrefriar» as mobilizacións a prol do galego
GALICIA
O BNG teme que a proposta sexa «un paripé» feito «para aparentar», pero agardará a coñecela para dar unha valoración definitiva13 jul 2026 . Actualizado a las 16:29 h.
Non será ata este mércores cando a Xunta presente a súa proposta para actualizar o Plan de Normalización da Lingua Galega, pero esa cita xa está a xerar reaccions. A Mesa pola Normalización Lingüística emitiu este luns un comunicado de prensa no que considera que esa presentación vai ser feita «con meses de retraso, estivalidade e aleivosía». O obxectivo, opina o presidente da entidade, Marcos Maceiras, é «tentar arrefriar a mobilización a favor do idioma». Argumenta que o anuncio desa presentación chega «a mediados de xullo, despois da presentación do Protocolo lingua vital que contou co apoio de 396 colectivos sociais», polo que estima que a Xunta «móvese ao ritmo das mobilizacións multitudinarias promovidas por Queremos Galego».
Maceira tamén cualificou de «cinismo extremo» o anuncio dun novo plan, dado que considera que o actual Goberno autonómico boicotea o galego a través de distintas medidas, como o decreto do seu uso no ensino, a posibiidade de utilizar o galego na TVG, «impedindo o seu uso nos programas informáticos da Xunta ou boicoteando a oficialidade na UE».
Nese sentido, o voceiro da Mesa considera que o obxectivo do actual Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega era «garantir a posibilidade de vivir en galego a quen así o desexe» e que segue «plenamente vixente», sendo «a propia lexislación de Rueda a que impide conseguilo». Estima, ademais, que a revisión do plan ten sido «completamente opaca, pechada e dirixida pola Xunta», e que a mellor actualización sería «darlle valor legal» ao documento.
«Un paripé» para el Bloque
Desde o BNG tamén abordaron este tema. O viceportavoz da formación, Luís Bará dixo que o Bloque posporá a súa valoración ata coñecer o contido concreto do documento, pero tamén afirmou intuír que se vai tratar «dun paripé» do Goberno galego «para aparentar».
Considerou, ademais, que o documento de renovación chega «con considerable retraso» e que o tempo que «deixou pasar» a Xunta ten agravado a situación do uso do galego na comunidade, empeorada tamén polas propias «decisións políticas» do PP, partido que sustenta o Goberno autonómico. «Esta actualización ten máis un aspecto de paripé para aparentar por parte da Xunta», sinalou, engadindo que «o que falta son vontade política e presuposto».
Rueda di que o pacto está aberto a «suxestións»
Pola súa banda, o presidente Alfonso Rueda comentou este luns, logo do Consello da Xunta, que o que se vai presentar «é un pacto moi traballado no que participaron moitísimas persoas», pero destacou tamén que «non é pechado», polo que pediu que os que «crean de verdade» no Pacto pola lingua fagan as súas suxestións para «tratar de melloralo».
O titular do Goberno galego tamén afeou que houbo que non quixo participar na elaboración da proposta de renovacion «e marcharon desde o principio», asegurando que «non teñen intención de participar diga o Pacto o que diga».