La escasez de agua obliga a reducir las fugas en la red, que pierde uno de cada cinco litros

En la imagen, el embalse de O Pontillón, que abastece a Pontevedra, uno de los 32 municipios en prealerta por sequía. ADRIÁN BAÚLDE

La falta de lluvias, que ya obligó a la Xunta a activar la prealerta por sequía en 32 concellos de las provincias de A Coruña y Pontevedra, ha colocado en el primer plano otro asunto: la importancia de extremar el control sobre las pérdidas de agua. Así consta en un informe de Augas de Galicia, analizado por el Consello de la Xunta. Según ese documento, los datos declarados por los concellos de más de 20.000 habitantes muestran que existe un margen significativo de mejora.

En los 17 municipios con información correspondiente al 2025, la diferencia entre el agua que entró en los sistemas y la que consta como suministrada se situó en los 26,4 millones de metros cúbicos, el 17,8 % del volumen entrante, lo que equivale a casi uno de cada cinco litros. «Esta diferenza non se corresponde necesariamente na súa totalidade con fugas físicas, pero permite identificar a dimensión do reto e a necesidade de mellorar tanto a medición como a eficiencia das redes», subraya el informe.

Para afrontar esta situación, durante este 2026, la Xunta mantiene las líneas de apoyo a los concellos, destinadas a elaborar auditorías, instalar contadores o ejecutar obras de mejora. En concreto, tres nuevas convocatorias relacionadas con la eficiencia y la garantía del abastecimiento, dotadas con más de tres millones de euros: 200.000 euros para nuevas auditorías y planes municipales de reducción de pérdidas; 2,53 millones de euros para ejecutar actuaciones en las redes municipales y, por último, 500.000 euros para mejorar captaciones, sistemas de tratamiento, depósitos y elementos.

Las convocatorias del 2026 dirigidas a los concellos para elaborar auditorías y ejecutar actuaciones de reducción de pérdidas financian hasta el 100 % del gasto subvencionable, «facilitando que tamén os municipios de menor capacidade económica poidan acometer estas actuacións», según Augas de Galicia. Por otra parte, la línea destinada a las comunidades de usuarios financia el 80 % de la inversión, con un máximo de 15.000 euros por beneficiario.

Más de 100 solicitudes

«A convocatoria de obras para reducir as perdas recibiu 151 solicitudes, o que confirma a elevada demanda municipal e a importancia de continuar transformando as auditorías en investimentos concretos de medición das comunidades de usuarios de abastecemento», explican desde la Administración gallega.

Este lunes, el propio Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal con su equipo de gobierno, incidió no solo en la necesidad de continuar con los trabajos de mejora en la red de abastecimiento, sino que puso el foco en contar con una estrategia de prevención y respuesta, y que pasa por hacer un seguimiento continuo de los ríos y de los embalses.

Augas de Galicia realiza un seguimiento continuo de las precipitaciones, las temperaturas, los caudales de los ríos, el estado de los embalses y las posibles incidencias en los sistemas de abastecimiento. Esta información se analiza en el marco de la Oficina Técnica da Seca, en la que también participan MeteoGalicia, Protección Civil, Sanidade y Medio Rural.

El organismo elabora informes periódicos sobre la evolución de los indicadores de sequía y escasez y un boletín hidrológico semanal de los nueve embalses de abastecimiento. A 6 de julio, la ocupación conjunta era del 86,52 %, frente al 89,40 % de la semana anterior, al 95,18 % del año pasado y al 94,50 % de media de los últimos cinco años. La Xunta insiste en que este control permite anticipar las tendencias desfavorables, aplicar medidas adaptadas a cada territorio y evitar problemas de abastecimiento.

Obras de seguridad viaria en cuarenta tramos de diferentes rutas jacobeas

El Gobierno gallego aprobó también los trazados definitivos de los tramos comunes en distintos caminos de Santiago —la ruta norte, la de la costa y la inglesa—, lo que permitirá realizar mejoras de seguridad vial en cuarenta trayectos, con un presupuesto total de ocho millones y con la previsión de que, a principios del año que viene, estén todas las obras adjudicadas. En la ruta norte se harán 27 actuaciones, que afectan a diez municipios distintos. Siete están localizadas en Boimorto —de las que dos implican obras en tramos compartidos con el de Arzúa—, cuatro en el de Ribadeo, otros cuatro en el de Vilalba y cuatro más en el de Sobrado.

Además, tres trazados se localizan en Guitiriz —de los que uno transita también por Begonte—, y en Trabada y Friol, uno por cada municipio. Por último, uno afecta a O Pino. En la ruta inglesa, el proyecto comprende la ejecución de sendas peatonales segregadas en trece trayectos comunes situados en siete concellos.

Así, en Carral y Cabanas se localizan tres de los tramos afectados, respectivamente. Dos de ellos pasan por el concello de Betanzos. En cada uno de los municipios de Paderne, Miño, Cambre y Santiago también se llevarán a cabo actuaciones, según informó la Xunta.