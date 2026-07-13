Controlado el incendio de Laxe y Vimianzo, de 220 hectáreas, mientras sigue activo el de Ribas de Sil, que ya ha quemado 140

Una vecina, sobre el terreno quemado en Laxe, este domingo por la tarde BASILIO BELLO

Al menos 360 hectáreas quemadas. Es el último balance proporcionado esta mañana por la Consellería de Medio Rural respecto a la superficie afectada por los incendios de más de veinte hectáreas que en este momento afectan a dos zonas de Galicia. Uno de ellos avanza por el concello de Ribas de Sil (Lugo), todavía activo y con una estimación provisional de unas 140 hectáreas ardidas. El otro, en la Costa da Morte, es el resultado de haberse unido los fuegos originados el sábado en Laxe y Vimianzo (ambos en la provincia de A Coruña). Este incendio se dio por controlado a última hora del domingo, aunque todavía no ha podido ser extinguido. De momento se calcula una afección de 220 hectáreas.

El incendio de Ribas de Sil fue el primero en iniciarse. Ocurrió sobre las seis y media de la tarde del sábado, en la parroquia de Soutordei. Se baraja que tuvo su origen en las tormentas que esa tarde dejaron en el sur de la provincia de Lugo abundante aparato eléctrico, pero muy poca lluvia. Esa misma noche obligó a activar la situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Chenzas, situación que fue anulada hacia las nueve de la mañana del domingo.

Precisamente a lo largo de esa mañana la situación sobre el terreno parecía mejorar y el fuego amainaba, pero a primera hora de la tarde el viento reavivó las llamas y las hizo correr hacia distintos frentes. De hecho, en un momento dado llegaron a saltar a la margen derecha del Sil y prender un foco en el municipio de Quiroga aunque los servicios de extinción consiguieron apagarlo antes de que avanzase. Aún manteniéndose en la margen izquierda del río, el cambio de dirección del fuego trasladó la preocupación que había estado en Chenzas hacia otro núcleo, el de San Pedro. Para protegerlo se realizó un cortafuego con un bulldozer, según explicó el alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro. No llegó a activarse el nivel 2.

Lo que sí fue necesario fue cortar la circulación ferroviaria durante varias horas, porque el incendio estuvo próximo a las vías entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil). El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dio el aviso hacia las siete de la tarde y lo mantuvo hasta cerca de las once de la noche. Como consecuencia, varios trenes de larga distancia y media distancia quedaron detenidos en las estaciones. Además, el recorrido de un Alvia que debía realizar el trayecto León-Ourense fue suspendido en Ponferrada y los viajeros, trasladados por carretera a su destino.

Este es el aspecto que presentaba a primera hora de esta tarde el frente oeste del incendio de Ribas de Sil, después de reactivarse @Incendiosgalic1

Según el último parte de Medio Rural, este incendio continúa activo, y ha arrasado al menos 140 hectáreas. Para su extinción se han movilizado hasta el momento siete técnicos, 30 agentes, 41 brigadas, 31 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

Mejora la situación en la Costa da Morte

El incendio que afecta a la Costa da Morte también comenzó el sábado, y también se sospecha que los rayos pudieron tener mucho que ver. Se inició como dos fuegos distintos. Por un lado, hacia las ocho y cuarto de la tarde comenzó a arder en la parroquia de Salto, en el concello de Vimianzo. Más tarde, hacia las diez menos cinco de la noche, las llamas surgieron en la parroquia de Nande, en el municipio de Laxe. Ambos avanzaron hasta unirse, por lo que el domingo por la mañana la Xunta informó de que pasaban a considerarse un único incendio.

Vista de uno de los incendios registrados este sábado en Vimianzo BASILIO BELLO

La evolución a lo largo del día fue favorable, de modo que a las 20.40 se informó de que la situación se daba por estabilizada. El parte de incendios remitido esta mañana por Medio Rural confirma que pasadas las once y media de la noche se dio por controlado, afectando en conjunto y provisionalmente a una superficie de unas 220 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron, hasta el momento, cuatro técnicos, 41 agentes, 48 brigadas, 48 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y un avión.

La consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. También está disponible para su descarga la aplicación ALume, para avisar sobre fuegos activos en Galicia. Por último, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha: 900815085. Además, es posible obtener información sobre los incendios forestales de más de 20 hectáreas en la cuenta de X @incendios085. Cabe recordar que la Xunta solo envía información de aquellos fuegos que alcanzan esa superficie afectadas o que, siendo más pequeños, afectan a alguna área protegida.