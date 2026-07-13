Ordenanzas y multas frenan el aparcamiento indiscriminado de caravanas en Galicia

Autocaravanas en el aparcamiento de la playa de San Xurxo en Ferrol. JOSE PARDO

El boom del caravanismo se consolida en Galicia y tras su auge en la pandemia esta modalidad de viaje sobre ruedas se ha consolidado progresivamente, triplicándose el número de vehículos de este tipo a nivel nacional desde el 2015. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en España las autocaravanas y furgonetas camperizadas han pasado en una década de 48.000 a 137.000, una tendencia que resurgió con fuerza en el 2020 por las restricciones a la movilidad internacional, pero que sobre todo dota de autonomía y flexibilidad en los planes a quien elige esta opción para sus vacaciones o escapadas e incluso para vivir. La regulación de este fenómeno se ha vuelto algo necesario y son numerosos los ayuntamientos gallegos que han establecido ordenanzas al respecto.

Rías Baixas es uno de los destinos estivales más codiciados entre los turistas locales y regionales y en la orilla sur de la ría de Arousa, dos son los municipios que encabezan la regulación del fenómeno de las autocaravanas: O Grove y A Illa. En el primero de ellos se aprobó recientemente una ordenanza, que incorpora sanciones de hasta 6.000 euros para los infractores que se deshagan premeditadamente de sus aguas grises o negras, dañen el mobiliario urbano o invadan zonas de especial protección natural. Se prohíbe a su vez el estacionamiento en los arenales entre las 23.00 y las 08.00 horas y la presencia de cámpers no debe exceder las 48 horas continuadas dentro de una misma semana. Tampoco pueden invadir aceras ni otros espacios de uso peatonal.

El Concello de A Illa, por su parte, ha instalado cámaras de videovigilancia en el estacionamiento público de O Bao, el principal del municipio. En él se han habilitado 25 plazas de aparcamiento para autocaravanas para una estancia máxima de 24 horas. Los infractores se arriesgan a multas de 200 euros. A Illa recibe unas 300 autocaravanas diarias en temporada alta, según fuentes municipales.

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En Ourense no hay espacios municipales habilitados específicamente para estacionar autocaravanas, aunque este tipo de vehículos llenan con frecuencia el aparcamiento de las termas de Outariz, junto a la carretera de Reza, o la zona de O Tinteiro, al otro lado del río Miño. Hace dos años se inauguró en Reza una área de promoción privada, pero sus 42 plazas no son suficientes para atender la elevada afluencia de estos vehículos, que siguen ocupando otros espacios pese a la carencia de servicios.

En Ferrol se acumulan sucesivos veranos de conflicto por la presencia de autocaravanas en los aparcamientos de las playas, con los vecinos en pie de guerra por la ocupación de los estacionamientos más concurridos. Por este motivo, el concello recuperó el sistema del año pasado, que vetará de nuevo el acceso de caravanas y furgonetas tipo cámper al aparcamiento principal de la playa más emblemática: Doniños. Al otro lado de la carretera y un poco más lejos existe un aparcamiento específico y permanente para este tipo de vehículos, uno de los dos con los que cuenta Ferrol (el segundo está en A Malata, próximo al centro de la ciudad y alejado de la zona de playas).

Además, prohíbe que se estacionen autocaravanas en el aparcamiento de Esmelle y habilita zonas específicas provisionales en las cercanías de otras dos playas, las de Covas y Santa Comba, donde está autorizada la pernocta durante dos noches consecutivas. La primera de ellas ya desató la polémica el verano anterior, al estar situado justo enfrente de un cámping privado, el de As Cabazas. Tras las protestas vecinales, este año se ha reubicado unos metros más adelante, aunque todavía en su área de influencia.

Carballo instauró desde hace unos días que se multará con 200 euros —100 si se abona antes del plazo establecido— a los autocaravanistas, conductores y titulares de vehículos camperizados que estacionen junto a la pasarela de la playa de Razo. La medida entró en vigor cuando quedaron instaladas las señales disuasorias en las inmediaciones de la senda peatonal de madera. Con esta decisión, el Ayuntamiento quiere poner freno al estacionamiento indiscriminado en una de las áreas más tensionadas del litoral de la Costa da Morte. La prohibición de estacionamiento de autocaravanas se sitúa únicamente justo al lado de la pasarela del paseo marítimo.

Amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo, el ayuntamiento otorga a los ejecutivos locales la posibilidad de regular el estacionamiento y los usos de los espacios públicos y zonas de aparcamientos de titularidad pública. Y, en caso de incumplimiento, poder sancionar a los infractores. En el caso de Razo se da la circunstancia de que los vehículos acaban invadiendo la propia pasarela de acceso al arenal, lo que ha suscitado las quejas reiteradas de los usuarios. Por motivos de seguridad y también por civismo queda prohibido estacionar en toda la primera línea, aunque los autocaravanistas sí podrán estacionar en el resto de la explanada de Razo. Por otra parte, Fisterra es el único concello de la Costa da Morte con normativa municipal específica para la regulación de usos y espacios en esta modalidad de vehículos. En la zona de O Cabo en algunas jornadas de verano se llegan a estacionar más de 250 vehículos.

En Carnota la convivencia con el turismo de caravanas es tranquila, ya que en desde hace años están limitados determinados accesos y habilitados otros para este tipo de vehículos. Sin embargo, ante la elevada afluencia de este tipo de turismo, florecen las iniciativas privadas e incluso públicas para habilitar espacios. Por su parte, en Noia se está construyendo una zona con capacidad para 14 vehículos, que podrán pernoctar dos días como máximo.

Un área en Santiago

Santiago no es una ciudad preparada para recibir turismo de caravana porque tan solo dispone de un área municipal habilitada para pernocta. Este espacio es de uso gratuito y cuenta con estructura para descargar aguas negras y cargar agua potable. Se localiza en una explanada hormigonada sin sombras en el barrio de Salgueiriños. Las otras opciones son privadas, y todas ellas están situadas en las afueras de la ciudad. El Concello de Santiago permite el aparcamiento de caravanas y cámper en cualquier lugar de la ciudad siempre que tenga uso exclusivo de vehículo, es decir, no se permite estacionar en cualquier lugar para pernoctar o para sacar objetos al exterior.

Pese a todo, en temporada alta es habitual ver caravanas y furgonetas cámper aparcadas por la noche en diversos puntos de la ciudad, especialmente en espacios más asombrados. Los lugares más utilizados para este fin son el Campus Vida y en el Campus Norte, alrededor del Multiusos de Sar y en algunas calles cercanas al Auditorio de Galicia y próximas al casco histórico.

Las plazas de estacionamiento de caravanas en A Coruña se dividen en las siguientes áreas de servicio: San Pedro de Visma (20 plazas), Parque Adolfo Suárez (40 plazas), Someso Sector 7 (11 plazas), Paseo Marítimo (11 plazas). Estos espacios cuentan con toma de agua y descarga de aguas sucias, así como posiblidad de pernocta. La zona de Paseo Marítimo es solo aparcamiento.

Paralelamente, en localidades de la Mariña lucense como Viveiro, tienen a exposición pública una consulta previa a una ordenanza para el uso de autocaravanas. En Ribadeo, la presión social llevó a regular el estacionamiento, sometiendo a consulta ciudadana un extracto de la ordenanza que regulará la acampada en espacios públicos, que incluye multas. Trabada abraza a su vez el autocaravanismo con una ordenanza que regula el precio público o tiempos de parada en una nueva área que verá la luz pronto con entre 9 y 11 plazas gracias a una subvención de 30.000 euros de la Axencia de Turismo de Galicia.