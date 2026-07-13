El BOE hace oficial el nombramiento de los funcionarios que obtuvieron la plaza en las oposiciones investigadas por fraude

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Candidatos realizando los exámenes de unas oposiciones, en una imagen de archivo.
Candidatos realizando los exámenes de unas oposiciones, en una imagen de archivo. CARLOS CORTÉS

El caso permanece bajo secreto de sumario en el Tribunal de Instancia de A Coruña por un presunto delito de falsedad documental

13 jul 2026 . Actualizado a las 16:36 h.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial este lunes el nombramiento como funcionarios de las 1.249 personas que obtuvieron su plaza en las oposiciones a administrativo C1 de la Seguridad Social que se celebraron

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