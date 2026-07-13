El BOE hace oficial el nombramiento de los funcionarios que obtuvieron la plaza en las oposiciones investigadas por fraude
REDACCIÓN / LA VOZ
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El caso permanece bajo secreto de sumario en el Tribunal de Instancia de A Coruña por un presunto delito de falsedad documental13 jul 2026 . Actualizado a las 16:36 h.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial este lunes el nombramiento como funcionarios de las 1.249 personas que obtuvieron su plaza en las oposiciones a administrativo C1 de la Seguridad Social que se celebraron