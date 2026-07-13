Besteiro acusa a Rueda de «poñer en risco» 1.000 millones de euros por rechazar negociar con el Gobierno

Besteiro, en A Illa de Arousa, junto al alcalde Luis Arosa.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de «poñer en risco ata 1.000 millóns» de euros para Galicia por su negativa a negociar con el Gobierno el nuevo modelo de financiación por «orden del PP». En un acto en A Illa de Arousa junto al alcalde Luis Arosa, Besteiro exigió a Rueda que abandone el «non» permanente y se siente a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación que permita elevar hasta los 1.000 millones la aportación destinada a Galicia.

«A proposta parte de 587 millóns, pero pódese e débese negociar para mellorala. Podemos chegar a unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns, pero para iso ten que existir vontade política por parte da Xunta e do Partido Popular», expuso el líder socialista, quien explicó que la propuesta toma como referencia los datos del 2023 y realiza una proyección hasta el 2027, incluyendo también las nuevas cesiones de impuestos formuladas por el Ejecutivo estatal a las comunidades autónomas.

Frente a las cifras manejadas en los últimos días por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, Besteiro advirtió de que «hai que saber ler tamén as propostas», reclamando «seriedade» en un debate decisivo para los servicios públicos de Galicia. «Non podemos perder estes quince días do mes de xullo. Hai tempo para falar, para negociar e para defender as reivindicacións xustas que merece Galicia», indicó.

Besteiro también ha puesto el foco en las «contradiccións» de la política financiera de la Xunta. Según señaló, el Consello de Contas cifra en 190 millones el superávit del Gobierno gallego, unos recursos que el Ejecutivo autonómico destinó a amortizar deuda en lugar de emplearlos para reforzar los servicios públicos o acometer actuaciones pendientes.

«Cuando tiene 190 millones superávit, la Xunta los utiliza para pagar deuda. Pero cuando el Gobierno de España ofrece condonarle 4.010 millones, dice que no los quiere. Si alguien lo entiende, que venga y nos lo explique», ha ironizado.