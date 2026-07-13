Asturias y Castilla-La Mancha también rechazan la financiación que no ha convencido a Galicia

M. P. V.

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Reunión de consejeros y representantes del Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Reunión de consejeros y representantes del Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El líder del PSdeG, sin embargo, insta a la Xunta a negociar porque cree que hay margen para lograr hasta 1.000 millones

13 jul 2026 . Actualizado a las 18:36 h.

Representantes del Gobierno central y de los ejecutivos autonómicos se reúnen este martes en un encuentro técnico sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que se negociará el próximo 29 de julio en un Consejo

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