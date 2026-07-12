Dos incendios forestales activos en Galicia arrasan 265 hectáreas

Vista de uno de los incendios registrados este sábado en Vimianzo BASILIO BELLO

La Consellería do Medio Rural informó a primera hora de este domingo que había tres incendios forestales activos en Galicia, que según ese primer parte de la mañana afectaban ya a 230 hectáreas. Dos en la provincia de A Coruña (Laxe y Vimianzo) y uno en la de Lugo (Ribas de Sil). Los tres comenzaron el sábado y movilizan a numerosos efectivos, aéreos y terrestres, para su extinción. A mediodía, los de Laxe y Vimianzo se unieron en uno solo.

El primero que se declaró fue en una zona montañosa de Ribas de Sil, que permanece activo desde las seis de la tarde del sábado y afecta a la parroquia de Soutordei. Son ya 100 hectáreas las afectadas y durante la madrugada obligó a activar la situación 2 por la proximidad al núcleo de Chenzas. Sobre las nueve de la mañana de este domingo fue desactivada la medida de prevención.

Leer más: La nueva aplicación gratuita para alertar de incendios forestales ya está disponible

Todo apunta a que el fuego empezó a causa de un rayo durante las tormentas que se registraron este sábado por la tarde en el sur de la provincia de Lugo, que trajeron abundante aparato eléctrico pero muy poca lluvia. El conductor de una carroceta resultó herido al sufrir un accidente con su vehículo. Para este incendio Medio Rural movilizó a un técnico, 15 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y cuatro aviones. Desde la consellería aseguran que continúa activo, pero evoluciona de forma favorable.

En la provincia de A Coruña hay ahora un solo incendio activo, tras unirse los fuegos de Vimianzo y Laxe. Según las últimas estimaciones provisionales ronda ya las 165 hectáreas de superficie afectada. El de Vimianzo se originó a las ocho de la tarde del sábado, en la parroquia de Salto. El de Laxe comenzó un par de horas después, a las diez de la noche, en la parroquia de Nande. Este último era el que afectaba más superficie. Entre los dos, se movilizaron a dos técnicos, 20 agentes, 22 brigadas, 20 motobombas, cinco palas y tres unidades técnicas de apoyo.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. También está disponible para su descarga la aplicación ALume, para avisar sobre fuegos activos en Galicia. Por último, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha: 900815085.