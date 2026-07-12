Tres incendios forestales activos en Galicia arrasan 230 hectáreas

Vista de uno de los incendios registrados este sábado en Vimianzo BASILIO BELLO

La Consellería do Medio Rural ha informado de que este domingo son tres los incendios forestales activos, que según el parte de primera hora de la mañana afectan ya a 230 hectáreas. Los tres comenzaron el sábado y movilizan a numerosos efectivos, aéreos y terrestres, para su extinción.

El primero que se declaró fue en una zona montañosa de Ribas de Sil, que permanece activo desde las seis de la tarde del sábado y afecta a la parroquia de Soutordei. Son ya 90 hectáreas las afectadas y durante la madrugada obligó a activar la situación 2 por la proximidad al núcleo de Chenzas. Sobre las nueve de la mañana de este domingo fue desactivada la medida de prevención.

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Todo apunta a que el fuego empezó a causa de un rayo durante las tormentas que se registraron este sábado por la tarde en el sur de la provincia de Lugo, que trajeron abundante aparato eléctrico pero muy poca lluvia. El conductor de una carroceta resultó herido al sufrir un accidente con su vehículo. Para este incendio Medio Rural movilizó a un técnico, 15 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y cuatro aviones.

En la provincia de A Coruña, está activo desde las diez de la noche del sábado un fuego en Laxe, en la parroquia de Nande, y según las últimas estimaciones provisionales ronda las 100 hectáreas de superficie afectada. En él trabajaron dos técnicos, 13 agentes, 12 brigadas, 12 motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo.

Hay otro incendio activo, desde las ocho de la tarde del sábado, en Vimianzo, en la parroquia de Salto. Afecta ya a unas 40 hectáreas y, para su extinción, trabajaron en él siete agentes, diez brigadas, ocho motobombas, una pala y una unidad técnica de apoyo.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. También está disponible para su descarga la aplicación ALume, para avisar sobre fuegos activos en Galicia. Por último, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha: 900815085.