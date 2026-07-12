Pedro Blanco, candidato socialista á alcaldía de Santiago: «Compostela necesita aires frescos que a volvan converter en referente»
SANTIAGO / LA VOZ
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Ata abril manterá o cargo, que terá que deixar ao publicarse as listas electorais12 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro Blanco (Monfero, 1968), delegado do Goberno en Galicia, disputaralle a alcaldía de Santiago á nacionalista Goretti Sanmartín polo PSOE, a formación que gobernou a capital case trinta anos en distintas etapas e á que