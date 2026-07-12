El PPdeG exige la comparecencia urgente de Óscar Puente ante las «reiteradas incidencias» del tren en Galicia

Colas en la estación de tren de Santiago el miércoles, cuando se originó la avería Xoán A. Soler

Los diputados populares gallegos en el Congreso han exigido la comparecencia urgente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para dar explicaciones ante las «reiteradas incidencias» en los trenes. Desde el PPdeG consideran que el «caos ferroviario» ha dejado de ser esporádico para convertirse en un problema endémico. «As continuas incidencias ferroviarias están impactando de forma moi negativa no dereito dos usuarios a unha mobilidade segura e fiable, así como na actividade económica e turística», alertaron.

En este contexto, los populares presentaron una batería de preguntas parlamentarias con el objetivo de que el ministro comparezca en la Comisión de Transportes para informar de las iniciativas del Gobierno central ante la «parálise ferroviaria» que, aseguran, sufre la comunidad. Entre las preguntas, consultan al Ejecutivo de Sánchez sobre las medidas urgentes frente a las incidencias, así como sobre las responsabilidades que debe asumir el ministro Puente ante el «caos» de los trenes en Galicia.

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También exigen responsabilidades por el incumplimiento de los protocolos de inspección y mantenimiento de la infraestructura y de los trenes. «Isto xera enormes prexuízos para os usuarios, ademais dunha evidente alarma social en todo o territorio», afirmó el diputado popular Celso Delgado. En la iniciativa registrada preguntan si el Ministerio de Transportes atenderá las «constantes demandas» de la Xunta, que «leva meses reclamando información» sobre la situación actual y el mantenimiento preventivo realizado en la red ferroviaria de Galicia.

Los diputados populares gallegos expondrán en el Congreso las recientes incidencias en los trenes gallegos. Entre ellas, los «atrasos de máis de sete horas» de los pasajeros de un tren Avlo entre Madrid y Vigo el pasado 24 de junio, o el del AVE del 2 de julio, que por falta de tensión en la catenaria provocó «importantes alteracións» entre la estación de A Gudiña y Sanabria.

También harán referencia al enganche del pantógrafo de un tren Avlo en O Irixo, que el pasado 8 de julio dejó sin tensión el tramo entre Ourense y Santiago, provocando retrasos y afectando a más de 15 trenes.