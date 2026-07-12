Domingo negro en las carreteras gallegas con un muerto en la A-6, un coche empotrado contra una casa y al menos ocho heridos

El accidente mortal de este domingo en la A-6 tuvo lugar en Lugo, en el desvío 500, en O Ceao LA VOZ

Una persona falleció y otra resultó herida este domingo por la tarde tras salirse su coche de la vía y dar varias vueltas de campana en la A-6, en Lugo. Circulaban en dirección A Coruña y el siniestro se produjo a la altura de O Ceao y de la parroquia de As Pías. Todo parece indicar que el vehículo perdió el control y se salió de la calzada por el interior del desvío 500 al polígono industrial de O Ceao, donde terminó volcando. La víctima mortal, que viajaba en el asiento del copiloto, tuvo que ser excarcelada por los bomberos. El conductor, por su parte, resultó herido y fue retirado del interior del vehículo por los particulares que se encontraban en el lugar. Después, los servicios sanitarios lo trasladaron al HULA.

Desde el 112 explican que varios particulares, así como Urgencias Sanitarias, alertaron de que un vehículo había volcado y presentaba importantes daños, por lo que, en un primer momento, se temía que varias personas hubiesen quedado atrapadas en su interior. Hasta el lugar se desplazaron los Servicios Sanitarios (Urgencias del 061), la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos de Lugo y personal de mantenimiento de carreteras.

El siniestro no provocó retenciones de tráfico, pero el carril derecho de la autovía en sentido a A Coruña permanece cortado entre los puntos 500 y 501, donde tuvo lugar el accidente mortal.

Cuatro heridos al empotrarse con su coche en una casa en Ponteceso

Sin víctimas mortales, pero muy llamativo fue otro de los accidentes de tráfico de esta jornada, que se produjo a primerísima hora de la mañana. Cuatro jóvenes resultaron heridos, dos de ellos de carácter grave, al empotrarse el vehículo en el que viajaban contra una casa, situada en el término municipal de Ponteceso. La alerta se activó en torno a las seis y media de la mañana de este domingo en el conocido y peligroso cruce de A Campara, que enlaza el vial DP-6805 (Pazos-A Campara), con la DP-4307, que une Ponteceso con Malpica.

El vehículo implicado es un potente BMW, modelo M4 de 500 caballos de potencia y matriculado en Andorra, aunque su titular es nacido en Ponteceso. Al llegar a la intersección, procedente de la DP-6805, y por causas que Trafico de la Guardia Civil de A Coruña ya investiga, el conductor no frenó (no hay huellas de frenada en el asfalto), se saltó el stop e hizo un recto. El vehículo accedió directamente a una propiedad, tras esquivar el muro, y se empotró contra una casa, a la altura del salón.

Tras el brutal impactó, el coche salió rebotado y quedó a unos dos metros del inmueble. En el momento del impacto había cuatro personas en el interior de la vivienda unifamiliar, que resultaron ilesas, ya que en ese momento se encontraban descansando en sus respectivas habitaciones, situadas en la primera planta.

Acudieron al lugar personal del GES de Ponteceso, encabezado por el coordinador de las emergencias, Rubén Pérez Cotelo, tres ambulancias del 061 y agentes de Tráfico de la Guardia Civil, a los que se unió posteriormente Atestados. También estuvo el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato.

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Los cuatro jóvenes fueron derivados al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Dos de ellos iban, en principio, en estado grave, según indicaron desde Emerxencias. Tres residen en la zona y una cuarta ocupante del vehículo siniestrado es una joven que se encuentra estos días disfrutando de unas vacaciones en la comarca. A la espera del informe pericial, todo apunta a un despiste como causa más probable de este siniestro.

Sobre las tres de la tarde, desde emergencias confirmaron a La Voz que los cuatro jóvenes se encontraban fuera de peligro y que a algunos de ellos ya les habían dado el alta hospitalaria.

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Cuatro heridos en Santa Comba, dos de ellos menores, al salirse un coche de la vía y chocar contra un muro

Los cuatro ocupantes de un vehículo, dos de ellos menores de edad, resultaron heridos en un accidente que se produjo de madrugada en Santa Comba, a la altura del lugar de As Caselas. El conductor perdió el control del coche, que se salió de la vía y chocó contra un muro, aunque las lesiones que se produjeron los afectados no parecían revestir gravedad y todos ellos fueron trasladados al Punto de Atención Continuada (PAC) del municipio.

Fue uno de los heridos el que, sobre las dos y media de la madrugada, llamó al 112 Galicia alertando de lo sucedido y solicitando ayuda. En sus indicaciones, explicó que se habían salido de la carretera y colisionado contra el muro, por lo que necesitaban ayuda médica, aunque explicó que los cuatro afectados estaban conscientes y que habían salido del coche por sus propios medios.

El centro de atención a las emergencias avisó rápidamente a Urxencias Sanitarias, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de Protección Civil de Santa Comba. También informó al parque de bomberos con base en la localidad, aunque su intervención no fue necesaria.