La DGT inicia el lunes una campaña especial de control de alcohol y drogas en Galicia

Una imagen de archivo de una campaña de tráfico de control de alcohol y drogas en la provincia de Ourense. Santi M. Amil

La Dirección General de Tráfico (DGT) iniciará este lunes en Galicia una nueva campaña especial de control sobre el consumo de alcohol y de drogas por parte de los conductores. La iniciativa se extenderá hasta el próximo domingo 19 de julio, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Está previsto que la campaña tenga especial incidencia en zonas de turismo y del ocio más relacionado con estas fechas. Es por eso que también habrá más vigilancia en muchas zonas de ámbito urbano, por lo que la DGT contará con la colaboración de los Concellos y de sus policías locales.

El objetivo de esta campaña es concienciar sobre los riesgos del consumo de estas sustancias al volante. En el caso del alcohol, con el que parte de la sociedad tiende a ser más permisiva, se recuerda que tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. «El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol», avisa la DGT, que insiste en que la única tasa segura es 0,0 gramos por litro.

En julio del año pasado se desarrollo una iniciativa de control análoga, que concluyó con 31.139 pruebas hechas en Galicia. De ellas, 928 arrojaron un resultado positivo en al menos una de las dos sustancias: 515 fueron en alcohol y 413 en drogas. A Coruña fue la provincia en la que más pruebas se realizaron, con 12.138 de alcohol (222 positivos) y 393 de drogas (205 positivos).