El BNG denuncia temperaturas de hasta 30 grados en las habitaciones de los hospitales gallegos

En la imagen de archivo, el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol CESAR TOIMIL

La portavoz de Sanidade Hospitalaria del BNG en el Parlamento, Iria Carreira, ha denunciado temperaturas de hasta 30 grados en las habitaciones de los hospitales gallegos, por lo que exigió a la Xunta que adopte medidas de «maneira inmediata».

La nacionalista explicó que, como consecuencia de las olas de calor registradas, se están produciendo problemas por las altas temperaturas «en todas as áreas sanitarias e en practicamente todos os hospitais» del Sergas, especialmente en los más antiguos. Se refirió a las quejas de pacientes, familias y personal en el Chuac de A Coruña, en el Arquitecto Marcide de Ferrol, en el Hospital Provincial de Santiago o en el hospital de Ourense.

«A calor é sofocante. Hai habitacións de hospital nas que se superan os 30 graos de temperatura, con noites nas que non refresca o suficiente como para permitir un bo descanso, o que dificulta a recuperación das persoas ingresadas e as condicións de traballo do persoal», advirtió.

Carreira insistió en que el problema se agrava en las habitaciones ocupadas por tres personas, como sucede en el complejo hospitalario de A Coruña, con seis plantas afectadas. Y pese a que en algunos casos hay ventiladores, «non sempre son suficientes».

Por todo ello, desde el Bloque registraron en el Parlamento una iniciativa para reclamar a la Xunta que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar «unha climatización adecuada» en todos los centros hospitalarios gallegos. También solicitan a la Consellería de Sanidade que, antes de que finalice el año, presente un plan para la adecuación y climatización de los espacios de hospitalización, así como una previsión de ocupación «realista» que evite que los pacientes compartan habitación con más de una persona.

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Esta misma semana, desde el Sergas aseguraban que Galicia está viviendo «temperaturas moito máis elevadas do habitual na meirande parte do territorio», pero defienden que están llevando a cabo diferentes actuaciones para «mellorar as condicións ambientais e o confort térmico nas distintas infraestruturas que o precisan».

Pero los hospitales y los ambulatorios van a dos velocidades. Una es la de los nuevos edificios y en los que hubo reformas, donde pacientes y sanitarios disfrutan de temperaturas agradables por los nuevos sistemas de climatización. Otra es la de los centros en los que todavía no se instalaron (porque están en proceso) o en los que por razones técnicas no se pueden acometer obras. Desde la Consellería de Sanidade aseguran que en estos casos se «instalan equipos portátiles de climatización, ventiladores, vinilos antitérmicos e outros elementos de apoio».